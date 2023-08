Live

Go to Live Updates Trending Bollywood Celebrity News Live Updates: नमस्कार, आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा (Jaya Prada) को 6 महीने की जेल हुई है। चेन्नई की एक अदालत ने उन्हें ये सजा सुनाई है। एक्ट्रेस की अपील के बाद भी लेबर गर्वनमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस जया प्रदा की अपील को खारिज करते हुए कोर्ट की ओर से पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि, जया की कानूनी टीम ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उन पर थिएटर के कर्मचारियों को पूरी पगार ना देने का आरोप था। वहीं, बीते दिनों ही ‘गदर 2’ और ‘OMG 2’ सिनेमाघरों में रिलीज की गई है। सनी देओल की फिल्म ने पहले दिन बंपर ओपनिंग की है। बताया जा रहा है कि इसने पहले दिन 40 करोड़ का कलेक्शन किया है और अक्षय की मूवी ने 9.50 करोड़ का बिजनेस किया है। मनोरंजन जगत की खबरें पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। Live Updates सायरा बानो ने शेयर की दिलीप साहब और राज कपूर की अनसीन फोटो सायरा बानो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो दिलीप साहब के जाने के बाद उनसे जुड़ी कोई ना कोई याद शेयर करती रहती हैं। ऐसे में अब उन्होंने राजकूपर और दिलीप साहब की अनसीन फोटो शेयर की है और बताया कि वो दोनों ही बचपन के दोस्त थे। साथ ही वो एक साथ बॉम्बे में खालसा कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे। https://www.instagram.com/p/Cvw6oxmvuMB/ ईशा देओल ने 'गदर 2' की तारीफ की सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' को देखने के बाद जहां फैंस और दर्शक ने इसे काफी पसंद किया। साथ ही ईशा देओल ने भी उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा, 'आज शेर की दहाड़ सुनिए...आप बुलंदियों तक पहुंचें। शुभकामनाएं भइया। https://twitter.com/Esha_Deol/status/1689931759847198720?s=20 ' पाकिस्तानी सिंगर अली सेठी ने लड़के से की शादी 'पसूरी' फेम पाकिस्तानी सिंगर अली सेठी ने गुपचुप शादी रचा ली है। उन्होंने सलमान तूर के साथ न्यूयॉर्क सिटी में वेडिंग की है। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में थे। https://www.instagram.com/p/Cv0AnoDpcmf/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D बॉक्स ऑफिस पर OMG 2 की दिखी धीमी रफ्तार सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' के साथ अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 को भी रिलीज किया गया था। इसे दर्शकों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया मगर बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन इसकी रफ्तार काफी धीमी देखने के लिए मिली है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने पहले दिन 9.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। ‘गदर 2’ ने पहले दिन की छप्परफाड़ कमाई सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' बीते दिन ही रिलीज की गई है। इसे दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने पहले दिन बंपर कमाई की है। इसकी पहले दिन की कमाई 40 करोड़ बताई जा रही है, जो कि अक्षय कुमार की OMG 2 से ज्यादा है। जयाप्रदा को हुई 6 महीने की जेल बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा (Jaya Prada) को 6 महीने की जेल हुई है। चेन्नई की एक अदालत ने उन्हें ये सजा सुनाई है। एक्ट्रेस की अपील के बाद भी लेबर गर्वनमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस जया प्रदा की अपील को खारिज करते हुए कोर्ट की ओर से पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि, जया की कानूनी टीम ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।