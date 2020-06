बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोज़र वाजिद खान 42 के निधन की खबर से संगीत की दुनिया को एक गहरा सदमा लगा है। वहीं उनकी मौत की खबर सुनकर तमाम सितारे शोक में डूबे नज़र आ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये वाजिद खान का आखिरी वीडियो है 44 सेकंड के इस वीडियो में वाजिद ‘हुड़ हुड़ दबंग’ गाना गा रहे हैं।। वीडियो को देखकर पता चल रहा है कि वाजिद अपने अंतिम दिनो में काफी बीमार थे। क्लीन शेव होने के साथ-साथ वो काफी पतले लग रहे हैं। जिस वजह से उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है।

India has lost one of amazing voice. RIP Wajid Khan one of the best music composer we could ever have.@wajidkhan7@BeingSalmanKhan#WajidKhan #RIPWajidsir pic.twitter.com/dGC4bZC09X

— Alfaraz shaikh (@Alfaraz1) June 1, 2020