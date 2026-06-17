बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे रहे हैं जो पर्दे पर तो गहरी दोस्ती, प्यार और शानदार कैमिस्ट्री दिखाते नजर आए, लेकिन कैमरे के पीछे उनके रिश्ते उतने ही तनावपूर्ण रहे। कभी अहंकार की टक्कर, कभी स्टारडम की टक्कर, तो कभी निजी मतभेदों ने कई बड़े सितारों के बीच ऐसी दूरियां पैदा कर दीं, जिनकी चर्चा सालों तक होती रही।

कुछ विवाद इतने चर्चित हुए कि उन्होंने फिल्मों से ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। आज हम बॉलीवुड के उन मशहूर झगड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, जब पर्दे की दोस्ती के पीछे छिपी दुश्मनी ने इंडस्ट्री को लंबे समय तक चर्चा का विषय बनाए रखा।

सलमान खान और शाहरुख खान का विवाद

बॉलीवुड का सबसे चर्चित विवाद सलमान खान और शाहरुख खान के बीच हुआ था। साल 2008 में अभिनेत्री कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी के दौरान कथित तौर पर दोनों सुपरस्टार्स के बीच बहस हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मजाक-मजाक में शुरू हुई बातचीत विवाद में बदल गई और दोनों के रिश्तों में दरार आ गई।

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इस घटना के बाद कई सालों तक दोनों एक-दूसरे से सार्वजनिक रूप से दूरी बनाए रहे। अवॉर्ड शोज और पार्टियों में भी दोनों को साथ नहीं देखा जाता था। हालांकि 2014 में एक इफ्तार पार्टी के दौरान दोनों ने गले मिलकर इस विवाद को खत्म कर दिया। बाद में सलमान की फिल्म ‘ट्यूबलाइट’ और शाहरुख की फिल्म ‘पठान’ में दोनों ने एक-दूसरे के लिए कैमियो भी किया।

करीना कपूर और बिपाशा बसु

साल 2001 में फिल्म ‘अजनबी’ की शूटिंग के दौरान करीना कपूर और बिपाशा बसु के बीच कथित तौर पर बड़ा विवाद हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार, कॉस्ट्यूम और मेकअप को लेकर शुरू हुआ मतभेद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच तीखी बहस हो गई।

उस समय मीडिया में यह खबर भी खूब चली कि करीना ने गुस्से में बिपाशा को काली बिल्ली तक कह दिया था। हालांकि दोनों अभिनेत्रियों ने बाद में अपने-अपने करियर पर ध्यान दिया, लेकिन लंबे समय तक उनके बीच दोस्ताना रिश्ते नहीं रहे। यह विवाद बॉलीवुड की सबसे चर्चित कैटफाइट्स में गिना जाता है।

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कंगना रनौत और ऋतिक रोशन

कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का विवाद बॉलीवुड के सबसे लंबे और चर्चित कानूनी विवादों में से एक रहा है। साल 2016 में कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक को अपना “सिली एक्स” बताया था। इसके बाद दोनों के बीच ई-मेल, लीगल नोटिस और सार्वजनिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और मामला अदालत तक पहुंच गया। कई वर्षों तक यह विवाद मीडिया की सुर्खियों में बना रहा और सोशल मीडिया पर भी इसकी जमकर चर्चा हुई।

प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर खान

2000 के दशक में प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर के बीच करियर की रेस को लेकर खबरें अक्सर सामने आती थीं। दोनों उस समय बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल थीं और बड़ी फिल्मों के लिए एक दूसरे को टक्कर दे रही थीं। एक टॉक शो में करीना ने प्रियंका के उच्चारण को लेकर टिप्पणी की थी।

जिसके जवाब में प्रियंका ने कहा था कि उन्होंने अपना उच्चारण वहीं से सीखा है जहां से करीना के बॉयफ्रेंड ने सीखा। यह बयान काफी वायरल हुआ था। हालांकि बाद में दोनों के रिश्ते सामान्य हो गए और कई मंचों पर दोनों एक-दूसरे की तारीफ करती नजर आईं।

अमिताभ बच्चन और शत्रुघन सिन्हा

70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय थी। दोनों ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन उस दौर में दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा की खबरें भी सामने आती रहीं।

शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया था कि उनके और अमिताभ के बीच पेशेवर प्रतिद्वंद्विता थी। कई मौकों पर दोनों के रिश्तों में तनाव की बातें मीडिया में चर्चा का विषय बनीं।

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गोविंदा और डेविड धवन

गोविंदा और डेविड धवन ने साथ मिलकर ‘कुली नंबर 2’, ‘हीरो नंबर 1’, ‘साजन चले ससुराल’ जैसी कई सुपरहिट फिल्में दीं। एक समय ऐसा था जब दोनों की जोड़ी सफलता की गारंटी मानी जाती थी।

लेकिन बाद में दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। गोविंदा ने कई इंटरव्यू में कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि डेविड धवन ने उनसे दूरी बना ली। वहीं डेविड ने भी इस विषय पर अलग-अलग मौकों पर अपनी राय रखी। इस विवाद ने बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेता-निर्देशक जोड़ियों में से एक को अलग कर दिया।

रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय

रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय एक समय अच्छी दोस्त मानी जाती थीं। लेकिन फिल्म ‘चलते-चलते’ से ऐश्वर्या के बाहर होने और उनकी जगह रानी को लिए जाने के बाद दोनों के रिश्तों में दूरी आने की खबरें सामने आईं। हालांकि दोनों ने कभी खुलकर झगड़े की बात नहीं स्वीकार की, लेकिन लंबे समय तक उनके बीच ठंडे रिश्तों की चर्चा होती रही।

बॉलीवुड में रिश्ते जितनी तेजी से बनते हैं, उतनी ही तेजी से बिगड़ भी जाते हैं। कभी करियर में आगे निकलने की होड़, कभी निजी मतभेद और कभी किसी बयान की वजह से सितारों के बीच विवाद पैदा हो जाते हैं। हालांकि समय के साथ कई सितारे अपने मतभेद भुलाकर आगे बढ़ गए, लेकिन इन झगड़ों की कहानियां आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित किस्सों में शामिल हैं।