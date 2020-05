बॉलीवुड के वरिष्ठ गीतकार योगेश गौर (Yogesh Gaur) का शुक्रवार को मुंबई में निधन हो गया। 77 वर्ष के गीतकार ने मुंबई के गोरेगांव स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। योगेश लंबे समय से डायबिटीज से जूझ रहे थे। कुछ साल पहले उनकी किडनी का भी ऑपरेशन हुआ था। ‘रिमझिम गिरे सावन’, ‘जिंदगी कैसी है पहेली’, ‘कहीं दूर जब दिन ढल जाए’ जैसे यादगार गीतों को लिखने वाले गीतकार की मृत्यु की खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है।

भारत रत्न लता मंगेशकर ने योगेश गौर को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर लिखा, ‘मुझे अभी पता चला कि दिल को छू लेने वाले कवि योगेश गौर जी का आज स्वर्गवास हो गया। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। योगेशजी के लिखे हुए कई गीत मैंने गाए। वे बहुत शांत और मधुर स्वभाव के इंसान थे। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।’

निखिल द्विवेदी ने ट्वीट पर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म आनंद का गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए शेयर किया। निखिल ने योगेश गौर को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘आप अपनी ही तरह के व्यक्ति थे। आप जिस चीज के हकदार थे, हम वो आपको कभी नहीं दे पाए। आपका हर गीत हमेशा जिंदा रहेगा। आप मेरे फेवरेट रहेंगे।’

#YOGESH

Gems one after the other..

Pedestrian so often finds more resonance with the Pop Culture that we end up ignoring class or don’t recognise it the way it should have been.. #SongWriter#RareGenius#LostLegend pic.twitter.com/8J0ptUFdvr

— Nikhil Dwivedi (@Nikhil_Dwivedi) May 29, 2020