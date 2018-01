मुंबई में शनिवार को देर रात 63 वें जिओ फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन किया गया। इस बेहरीन शाम में बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे भी शामिल हुए। शो के होस्ट शाहरुख खान और करण जौहर ने शो को अलग अंदाज में होस्ट किया। फिल्म ‘जग्गा जासूस’ का गाना ‘उल्लू का पट्टा’ के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को यह अवार्ड दिया गया। अमिताभ को अवॉर्ड मिलने के बाद बॉलीवुड की कई हस्तियां बधाई दे रहीं तो वहीं जाने-माने गीतकार नीलेश मिसरा अमिताभ को फिल्मफेयर मिलने पर भड़क गए। कहा जा रहा है कि नीलेश अमिताभ को यह अवार्ड मिलने से खुश नहीं हैं। नीलेश ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए अपने दिल की बात भी जाहिर की।

अमिताभ भट्टाचार्य को फिल्म फेयर मिलने पर नीलेश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”आप एक बेहतरीन कलाकार हैं, और आपके नाम बहुत अच्छे गाने भी हैं। लेकिन आपका गाना ‘उल्लू का पट्टा’ के लिए फिल्मफेयर दिया गया इस बात पर आपको खुश नहीं, बल्कि ऐतराज होना चाहिए था, क्योंकि आपके दूसरे गानों और बाकि अन्य गीतकारों के गानों को इससे न्याय नहीं मिला।”

Dear #AmitabhBhattacharya … you are an extraordinary lyricist and have an amazing body of work. But your song “Ullu Ka Pattha” getting the @filmfare Best Lyricist award should have made you squirm, not proud. This is not fair to many other songs including yours. pic.twitter.com/qp5bMXeFqH

