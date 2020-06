बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में जावेद अख्तर ने म्यूजिक कंपोज़र वाजिद खान की मौत पर अपना शोक प्रकट करते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि हंसने मुस्कुराने वाला और जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाला, वाजिद एक युवा प्रतिभाशाली संगीतकार अकस्मात मौत के मुंह में समा गया ये अन्याय लगता है।’ जावेद के इस ट्वीट पर एक महिला ने तंज कसते हुए कमेंट किया, ‘हां पता नहीं कैसे कोरोना हो गया उनको, जबकि टिक टॉक पर मौलाना कहते हैं कि अल्लाह के बंदों को कोरोना छू भी नहीं सकता है।’

It is so difficult to believe that Wajid a young talented composer full of life,humour and warmth is so mercilessly snached away by the hand death . So untimely so unfair .

