Javed Akhtar: मशहूर गीतकार जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बार जावेद अख्तर हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज ‘पाताल लोक’ की सराहना करने को लेकर चर्चा में है। जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया और लिखा, ‘अगर आप अच्छा और परिपक्व सिनेमा देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को ‘पाताल लोक’ देखने की सलाह देता हूं। शानदार लेखन और प्रदर्शन से भरपूर। पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई।’

I strongly recommend to all who want to watch good and mature cinema . Please do watch PATAL LOK . Brilliant direction , writing and performances . My congratulations to the whole team .

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) May 23, 2020