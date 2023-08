Live

Go to Live Updates Trending Bollywood Celebrity News Live Updates: नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ 7 सितंबर को रिलीज हो रही है। पहले शाहरुख खान ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी किया था, इसके बाद अब इसका पहले गाने ‘नॉट रमैया वस्तावैया’ का टीजर सामने आया है। जो काफी मजेदार लग रहा है। विजय वर्मा ने हाल ही में बताया कि उन्हें सीरियल किलर के रोल के ऑफर आते हैं। हाल ऐसा है कि हफ्ते में वो कम से कम दो ऐसी कहानियों के लिए मना कर रहे हैं। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा हाल ही में उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। फिल्म ‘गदर 2’ अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी हिंदी फिल्म बन चुकी है। फिल्म ने 16 दिनों में 438 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर लिया है। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 ने अब तक कुल 128 करोड़ कमा लिए हैं। इसके अलावा आयुष्मान खुराना की फिल्म Dream Girl 2 ने भी दो दिनों में 25 करोड़ का बिजनेस किया है। मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए बने रहिए। Live Updates मनोरंजन की खबरों का लाइव अपडेट 27 अगस्त शेरशाह की जीत का जश्न मनाने निकले कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म 'शेरशाह' ने हाल ही में नेशनल अवॉर्ड जीता है। इसके बाद दोनों को मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया। फिल्म का जश्न मनाने के लिए दोनों डिनर पर गए थे। https://www.instagram.com/reel/Cwa2WsIMew2/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D आयुष्मान खुराना की ‘ड्रीम गर्ल 2’ HD में हुई लीक, दो दिनों में कमाये 25 करोड़ आयुष्मान खुराना, पूजा बनकर दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं। ये ही कारण है कि उनकी फिल्म Dream Girl 2 ने महज दो दिनों में 25 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। फिल्म 25 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म ने 10.69 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी और दूसरे दिन फिल्म ने 14 करोड़ का बिजनेस किया। जिसके बाद ‘ड्रीम गर्ल 2’ का कुल कलेक्शन 24.69 करोड़ हो गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर अब तक की तीसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनी ‘गदर 2’ सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म ‘गदर 2’ सबसे अधिक कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन चुकी है। मूवी ने रिलीज के 16वें दिन कुल 12.50 करोड़ का बिजनेस किया है। जिसके बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 438.70 करोड़ हो चुका है। फिल्म ने 14वें और 15वें दिन अब तक का सबसे कम बिजनेस किया था, लेकिन वीकेंड पर Gadar 2 की कमाई में उछाल देखा गया। यहां पढ़ें पूरी खबर सनी देओल बने 60 साल की उम्र से अधिक के वो स्टार, जिसकी फिल्म ने कमाये 400 करोड़ से अधिक सनी देओल, जो गदर 2 की भारी सफलता के साथ बॉलीवुड में 400 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाले पहले 60 से अधिक अभिनेता बन गए हैं, ने कथित तौर पर अपनी अभिनय फीस बढ़ा दी है। https://www.instagram.com/p/CwaUP0II61d/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D बॉलीवुड की खबरों के लिए बने रहें।