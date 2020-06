Bollywood Ki Home Delivery: अक्षय कुमार अपने फैंस के लिए एक बड़ी खबर ला रहे हैं। अक्षय कुमार के अलावा अजय देवगन, वरुण धवन, आलिया भट्ट औऱ अभिषेक बच्चन भी अपने फैंस को ये गुड न्यूज देने आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है क्या? सोशल मीडिया पर हर कोई यही सवाल कर रहा है। डिज्नी हॉट स्टार (Disney Hotstar) के ऑफीशियल सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट सामने आया जिसमें कैप्शन में लिखा गया- ‘मंडे शाम की चाय, स्टार्स के साथ। बॉलीवुड के बड़े स्टार्स आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर ला रहे हैं। अपने अपने कैलेंडर में इस तारीख को मार्क कर लीजिए।’

इसके बाद अब अक्षय का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें अक्षय कहते नजर आए कि- गुड न्यूज तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, अब मैं आपको एक बड़ी न्यूज दूंगा। एंटरटेनमेंट बिलकुल नए स्टाइल में। आप सभी रेडी हो जाइए-अजय़, वरुण, अभिषेक, आलिया औऱ मैं हम आ रहे हैं, डिज्नी हॉटस्टा पर लाइव। आप हमें साढ़े चार बजे जॉइन करें।’

इसी के साथ ही अब सभी फैंस इसी सोच में डूबे हैं कि आखिर ये पांचों सितारे मिल कर क्या बड़ा करने जा रहे हैं। ऐसे में अक्षय कुमार के फैंस बोल पड़े- ‘सर आप ही एक हैं बॉलीवुड में जो नए आइडिया लाते हैं। कुछ अलग करके दिखाते हैं औऱ फैंस को चौंका देते हैं।’

एक यूजर ने कहा- मैं इंतजार कर रही हूं। तो कोई बोला- बहुत एक्साइटिंग आइडिया होने वाला है। मैं भी काफी एक्साइटेड हूं। इस बीच कई लोग नेपोटिज्म को लेकर भी बोलते दिखे। एक यूजर ने कहा कि वरुण और आलिया को नहीं देखने आएंगे। तो किसी ने कहा- अरे वरुण और आलिया को क्यों ले लिया पर सर आपके लिए आएंगे। यहां सुने अक्षय ने और क्या क्या कहा अपने फैंस से:-

आलिया भट्ट ने भी अपने इंस्टा अकाउंट से अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी कि वह शाम 4.30 बजे हॉटस्टार पर लाइव आने वाली हैं। इसको लेकर वह काफी एक्साइटेड औऱ नर्वस भी हैं। इधर, अजय देवगन ने भी कहा कि ‘शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्मों को अगर आप मिस कर रहे हैं तो अब उसका दी एंड होगा। मैं जल्द से जल्द आपको बताना चाहता हूं।’

