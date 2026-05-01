बॉलीवुड में फिल्मों की कहानी के साथ-साथ उसके गाने को भी सिनेमा की आत्मा माना जाता है। चाहे रोमांस हो, दिल टूटा हो, त्योहार हो या बगावत, हर इमोशन को गानों के जरिए ही सबसे गहराई से पेश किया जाता है।

हालांकि बॉलीवुड की पहचान को केवल गानों तक सीमित कर देना सही नहीं होगा, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि गाने इसकी सबसे मजबूत और खास पहचान में से एक हैं। क्योंकि अलग फिल्मों में गाने ना हो तो इसका अनुभव अधूरा सा लगता है। साथ ही गानों ने इस इंडस्ट्री को दुनिया के बाकी सिनेमा से अलग पहचान दिलाई है।

यहां गाने सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होते, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का जरिया भी होते हैं। वैसे तो हिंदी सिनेमा शुरुआत मूक फिल्म से हुई थी, लेकिन पहली बोलती फिल्म के साथ ही गाने को भी फिल्मों का हिस्सा बना दिया गया।

भारतीय सिनेमा में गानों की परंपरा की शुरुआत 1931 में आई पहली बोलती फिल्म ‘आलम आरा’ से हुई थी। इस फिल्म में ‘दे दे खुदा के नाम पर’ गीत था। इस गाने के साथ दर्शकों को पहली बार स्क्रीन पर गाने का जादू देखा था। उस दौर में तकनीक सीमित थी, इसलिए कलाकार खुद ही गाते थे मगर ये असली चीजें दिलों को छू लेती थी।

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क्यों बने गाने बॉलीवुड की पहचान?

भारत में संगीत और डांस हमेशा से संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, चाहे शादियां हों या त्योहार। पारंपरिक गीतों और नृत्य का रिवाज शुरुआत से ही रहा है और फिल्मों ने इसी परंपरा को अपनाया और उसे बड़े पर्दे पर उतार दिया। ये फॉर्मुला हिट भी साबित हुआ।

50-70 के दशक का गोल्डन एरा

1950-70 का दौर, जिसे हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा कहा जाता है, गानों के लिहाज से बेहद खास रहा। राज कपूर, गुरु दत्त और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गजों ने गानों को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि कहानी कहने का माध्यम बना दिया। इस दौर में गाने फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा होते थे। जो किरदारों की भावनाएं, संघर्ष और रिश्ते को जाहिर करते थे।

प्लेबैक सिंगिंग और म्यूजिक इंडस्ट्री का चलन

जैसे-जैसे तकनीक बेहतर हुई, प्लेबैक सिंगिंग का चलन शुरू हुआ। लता मंगेशकर और किशोर कुमार जैसे गायकों ने गानों को नई ऊंचाई दी। अब हीरो-हीरोइन सिर्फ लिप-सिंक करते थे, जबकि असली जादू आवाज के जरिए आता था।

धीरे-धीरे फिल्म के गाने रेडियो, कैसेट और बाद में टीवी और इंटरनेट के जरिए अलग से भी हिट होने लगे। कई बार तो फिल्म से पहले गाने ही उसकी पॉपुलैरिटी तय कर देते थे।

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90 और 2000 के दशक में म्यूजिक बना मार्केटिंग टूल

1990 के दशक में सैटेलाइट टीवी और म्यूजिक चैनल्स के आने से गानों का महत्व और बढ़ गया। फिल्मों के गाने रिलीज से पहले ही हिट होने लगे। शाहरुख खान और काजोल पर फिल्माए गए रोमांटिक गाने आज भी याद किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फिल्मों को एक भावनात्मक पहचान दी।

अब ट्रेंड बदला, लेकिन गानों की अहमियत कायम

आज के समय में कुछ फिल्में बिना गानों के भी बन रही हैं, खासकर रियलिस्टिक सिनेमा में। लेकिन फिर भी, गाने पूरी तरह गायब नहीं हुए हैं। वे अब बैकग्राउंड स्कोर, आइटम नंबर या प्रमोशनल ट्रैक के रूप में मौजूद हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और रील्स के दौर में गाने फिल्मों की रीच बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार बन गए हैं। एक ट्रेंडिंग सॉन्ग फिल्म को रातों-रात वायरल कर सकता है।

क्या गाने ही बॉलीवुड की असली पहचान हैं?

गाने बॉलीवुड की इकलौती पहचान नहीं हैं, लेकिन इसे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। अगर कहानी बॉलीवुड का दिल है, तो गाने उसकी धड़कन हैं, जो हर दौर में बदलते हुए भी कभी रुकती नहीं।