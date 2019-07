WAR: फिनलैंड में बर्फ पर शूट की गई ऋतिक रोशन और टाइगर के बीच खतरनाक स्टंट सीन

Hrithik Roshan and Tiger Shroff shoot risky stunts on ice in Finland: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जल्दी ही परदे पर वॉर के जरिए अपने खतरनाक स्टंट के साथ धमाल मचाने वाले हैं। हाल ही में रिलीज किए इसके टीजर में ऋतिक और टाइगर जोखिम भरे स्टंट करते नजर आए थे। बता दें टीजर में नजर आने वाले स्टंट सीन की शूटिंग भी काफी चैलेंजिंग जगहों पर हुई है। इस बात का खुलासा खुद फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने मीडिया से बातचीत के दौरान किया है। इसके साथ ही आनंद ने ऋतिक और टाइगर के बीच फिल्माए गए दमदार एक्शन सीन के बारे में बात करते हुए कहा कि, फिल्म ‘वॉर’ के लिए फिनलैंड में बर्फ पर एड्रेनालाइन पंपिंग कार एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग की गई है। यह जगह उत्तरी ध्रुव में है।

निर्देशक ने आगे कहा कि हम शुरू से ही स्पष्ट थे कि हम भारतीय दर्शकों को फिल्म के जरिए वह एक्शन देना चाहते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। हमारी फिल्म में कारों का एक काफी बड़ा क्रम है जिस पर ऋतिक और टाइगर एक एड्रेनालाइन पंपिंग एक्शन स्टंट करते हैं। इसे पूरी तरह से बर्फ पर शूट किया गया है।

इस दौरान सिद्धार्थ सीन्स को लेकर आगे बताते हैं कि प्रोडक्शन टीम के मुताबिक यह दुनिया की पहली ऐसी फिल्म है, जिसके एक्शन सीन्स की शूटिंग उत्तरी ध्रुव में इस स्तर की गई है। उन्होंने आगे कहा कि एक्शन सीन काफी जोखिम भरा था। लेकिन बहुत शानदार भी है।

बता दें कि ऋतिक रोशन और टाइगर की फिल्म ‘वॉर’ इस साल गांधी जयंती पर रिलीज होगी। फिल्म का हाल ही में टीजर जारी किया गया है। यशराज फिल्म के बैनर तले बनी इस फिल्म के जरिए सिद्धार्थ आनंद स्टंट के जरिए दर्शकों के बीच काफी रोमांच रचने की भरसक कोशिश की है। मालूम हो कि इस फिल्म में ऋतिक और टाइगर के साथ साथ दीपानिता शर्मा, वाणी कपूर और अनुप्रिया जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं।

