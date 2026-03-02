होली के त्योहार का जश्न मनाने की तैयारी में सभी लगे हुए हैं। पार्टी, डांस और रंगों के साथ खेलने के लिए बच्चे से लेकर हर उम्र के लोग होली पर्व पर एक्साइटेड रहते हैं। डीजे फ्लोर पर रौनक बढ़ाने का काम बेहतरीन गानों की प्लेलिस्ट करती हैं। अगर आप होली की खरीददारी और अन्य जरूरी कामों में बिजी हैं, तो बॉलीवुड के बेस्ट हॉली सॉन्ग की प्लेलिस्ट के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सुविधाा के लिए इस लेख के जरिए हम होली 2026 के लिए बेस्ट और एवरग्रीन गानों की लिस्ट शेयर कर रहे हैं।

बलम पिचकारी

रणबीर कपूर ने लवर बॉय की इमेज ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों की बदौलत हासिल की। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। फिल्म का एक गाना ‘बलम पिचकारी’ लोगों की जुबां पर चढ़ गया। खासतौर पर होली के मौके पर इस गाने को सबसे ज्यादा सुना जाता है। डांस फ्लोर पर इस गाने के प्ले होने के बाद अपने कदमों को थिरकने से रोकने का काम थोड़ा मुश्किल बन जाता है।

साजन हमें ऐसे रंग लगाना

शाहरुख खान के काम को डर फिल्म में सबसे ज्यादा सराहा गया। होली के लिए उनकी इस हिट मूवी का गाना ‘साजन हमें ऐसे रंग लगाना’ बिल्कुल परफेक्ट है। डीजे पर इस गाने को बजाकर जमकर डांस किया जा सकता है। यही कारण है कि होली के मशहूर गानों की लिस्ट में इस सॉन्ग का नाम शामिल किया जाता है।

खेलेंगे हम होली

सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म कटी पतंग के एक गाने को सबसे ज्यादा प्यार मिला, और यह होली के लिए परफेक्ट है। इस गाने का नाम है, ‘आज ना छोड़ेंगे बस हमजोली, खेलेंगे हम होली।’ किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इस गाने को आवाज दी है। होली पार्टी की रौनक बढ़ाने के लिए गलती से भी इस गाने को प्लेलिस्ट में शामिल करना भूल ना जाएं।

रंग बरसे

अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म सिलसिला के एक गाने में होली का सीन दिखाया गया है। खास बात है कि यह गाना होली एंथम भी माना जाता है। इसका नाम है ‘रंग बरसे भीगे चुनरवाली, रंग बरसे।’ ऑनस्क्रीन बिग बी ने इसमें रेखा के साथ होली खेली।