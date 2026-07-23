जब-जब छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की, तब-तब सिनेमा ने भी उनकी कहानी को पर्दे पर जगह दी। बॉलीवुड की कई फिल्मों में छात्रों का संघर्ष, सिस्टम की खामियां और बदलाव की लड़ाई बेहद दमदार तरीके से दिखाई गई है। कभी कैंपस की राजनीति के जरिए व्यवस्था पर सवाल उठाए गए, तो कभी शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को कहानी का हिस्सा बनाया गया।

देशभर में इस समय शिक्षा को लेकर एक प्रोटेस्ट देखने मिल रहा है, जिसमें देशभर से दिल्ली आए लोगों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। नीट पेपर लीक हो जाने के बाद इस छात्र आंदोलन की शुरूआत हुई और अब ये आंदोलन एक सियासी रूप ले चुका है। फिल्मी दुनिया में इस तरह की कहानियों पर कई फिल्में बन चुकी हैं।

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अमिताभ बच्चन से लेकर इरफान खान तक, कई बड़े सितारों ने अपनी फिल्मों के जरिए समाज और सिस्टम की सच्चाई को सामने रखने की कोशिश की। इन फिल्मों ने न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि उन्हें सोचने और सवाल उठाने पर भी मजबूर किया। आइए नजर डालते हैं उन फिल्मों पर, जिन्होंने छात्रों के आंदोलन और उनके संघर्ष को पर्दे पर बखूबी दिखाया।

रांझणा 2013

फिल्म की शुरुआत एक छोटे शहर की साधारण प्रेम कहानी से होती है, लेकिन दूसरे हिस्से में यह एक राजनीतिक ड्रामा बन जाती है। कहानी दिल्ली के JNU से प्रेरित कैंपस की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां छात्रों का एक राजनीतिक संगठन सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल करता है। फिल्म में साउथ सुपरस्टार धनुष, सोनम कपूर, अभय देओल, स्वरा भास्कर, जीशान अय्युब नजर आए थे।

आरक्षण 2011

प्रकाश झा के निर्देशन में बनी ‘आरक्षण’ साल 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। कहानी जाति आधारित आरक्षण और शिक्षा के व्यवसायीकरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है। फिल्म में आरक्षण को लेकर छात्रों और समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच बढ़ते तनाव और विचारों के टकराव को दिखाया गया है। साथ ही, यह फिल्म शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण और व्यावसायीकरण पर भी सवाल उठाती है।

हजारों ख्वाहिशें ऐसी 2003

‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी’ साल 2003 में रिलीज हुई सुधीर मिश्रा की चर्चित फिल्म है। कहानी 1970 के दशक के भारत की है, जहां तीन युवा कॉलेज छात्र अपने सपनों, प्यार और राजनीतिक विचारधाराओं के बीच जूझते हैं। फिल्म में इमरजेंसी के दौर की राजनीति, सामाजिक बदलाव और युवाओं के संघर्ष को बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। यह फिल्म उस दौर के भारत की तस्वीर पेश करती है। फिल्म में केके मेनन, चित्रांगदा सिंह और शाइनी आहूजा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए।

युवा 2004

‘युवा’ साल 2004 में रिलीज हुई मणिरत्नम की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इसमें अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय, रानी मुखर्जी और करीना कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म की कहानी तीन युवाओं की जिंदगी से जुड़ी है, जिनकी राहें एक घटना के बाद आपस में जुड़ जाती हैं। फिल्म में छात्र राजनीति, भ्रष्टाचार और युवाओं की ताकत को प्रमुखता से दिखाया गया है। यह कहानी युवाओं को राजनीति में आगे आने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है।

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रंग दे बसंती 2006

कहानी कुछ कॉलेज छात्रों की है, जो एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी से प्रभावित होते हैं। धीरे-धीरे उनके विचार बदलते हैं और वे देश में फैले भ्रष्टाचार और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला करते हैं। फिल्म युवाओं की एकजुटता और बदलाव की ताकत दिखाती है। ‘रंग दे बसंती’ साल 2006 में रिलीज हुई राकेश ओमप्रकाश मेहरा की चर्चित फिल्म है। इसमें आमिर खान, सिद्धार्थ, आर. माधवन, कुणाल कपूर, शरमन जोशी और सोहा अली खान मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे।

गुलाल 2009

कहानी राजस्थान के एक कॉलेज कैंपस की है, जहां छात्र राजनीति, सत्ता और विचारधाराओं के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। फिल्म में एक युवा छात्र की जिंदगी दिखाई गई है, जो धीरे-धीरे कॉलेज की राजनीति और सत्ता के खेल में फंस जाता है। इसके जरिए जातिवाद, भ्रष्टाचार, अलगाववाद और राजनीतिक महत्वाकांक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया गया है। फिल्म युवाओं और राजनीति के जटिल रिश्ते को प्रभावशाली ढंग से दिखाती है। ‘गुलाल’ साल 2009 में रिलीज हुई अनुराग कश्यप की चर्चित राजनीतिक ड्रामा फिल्म है।

हासिल 2003

कहानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति और वहां होने वाले सत्ता संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में कॉलेज की राजनीति, दबदबा, हिंसा और अपराध की दुनिया को दिखाया गया है। यह फिल्म छात्र राजनीति के अंधेरे पक्ष और सत्ता के लिए होने वाली लड़ाई को सामने लाती है। ‘हासिल’ साल 2003 में रिलीज हुई एक चर्चित क्राइम और पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन तिग्मांशु धूलिया ने किया था। फिल्म में इरफान खान, जिमी शेरगिल और आशुतोष राणा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे।

बता दें कि वर्तमान समय में चल रहे छात्र आंदोलन पर बॉलीवुड सितारों में से भी कई लोगों ने रिएक्शन दिए हैं। करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, सलमान खान, सारा अली खान, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई बड़े सेलेब्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे चुकी हैं।