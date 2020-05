बॉलीवुड फिल्ममेकर सुभाष घई (Subhash Ghai) ने कोरोना के इस संकट की घड़ी में देश के मंदिरों से सोना दान करने की अपील की। सुभाष घई ने ट्वीट कर लिखा, ‘क्या भगवान के मंदिर जाने का ये ठीक समय नहीं है। जितने भी अमीर मंदिर हैं और जिनके पास काफी सोना है, उन्हें खुद आगे आकर सरकार को अपना 90 प्रतिशत सोना दान कर देना चाहिए जिससे उन गरीबों की मदद हो सके जो मुश्किल में है। मंदिर को भी तो इन्हीं सब लोगों ने भगवान के नाम पर दिया है।’लेकिन, जैसे ही घई ने यह अपील की उन्हें ट्रोल किया जाने लगा।

ट्रोलर्स सुभाष घई से मंदिर पर कमेंट करने को लेकर सवाल कर रहे थे। एक यूजर ने सुभाष घई को ट्रोल करते हुए लिखा, ‘आप देश को बांट क्यों रहे हैं। आपने खुद कितनों की मदद की है। मस्जिद, मंदिर, चर्च, ये लोगों को मन की शांति देने के लिए बने हैं। इनके नाम पर गंदी राजनीति नहीं की जाए।

The question is why only temples Mr Ghai? Why no mention of all the religious centers of different faiths? Let bollywood donate 90% of their wealth first as they also got wealth from the people of this country. You should set an example.

— Rahul Adusumilli

