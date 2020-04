फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। रामगोपाल वर्मा बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं और आए दिन कोई न कोई ट्वीट या वीडियो शेयर करके सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी कुछ देर पहले रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट कर कोरोना वायरस के चलते अमेरिका में हो रही मौतों पर तंज कसा है। हालांकि अपने इस ट्वीट के बाद डायरेक्टर सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए और जमकर ट्रोल होने लगे।

रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट कर लिखा था कि, ‘ अमेरिका में प्रति दिन मौत की घटना को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि वहां हर दिन 9/11 का हमला हो रहा है। US में कोरोना से हर रोज़ जितनी मौतें हो रही हैं उसके आगे लादेन बच्चा मालूम पड़ता है।’ रामगोपाल वर्मा अपने इस ट्टीट के बाद ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। एक यूजर ने रामगोपाल वर्मा को ट्रोल करते हुए लिखा, ‘आप ऐसे विचार कहां से लाते हैं?’ वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘अब आपके रिटायर होने की उम्र हो चली है।’

Considering the death toll per day in the US, there is a 9/11 attack happening every day thereSAMA BIN LADEN seems like a kindergarten kid compared to the CORONAVIRUS

