बॉलीवुड फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। राम गोपाल वर्मा बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं और आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करते हुए चर्चा में बने रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर जारी सियासत के बीच राम गोपाल वर्मा ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कंगना रनौत और अर्णब गोस्वामी पर निशाना साधा है।

राम गोपाल वर्मा ने अपने एक ट्वीट में लिखा, ‘जब कंगना रनौत CM बनेंगी तब अर्णब गोस्वामी PM बनेंगे। शिव सेना गायब हो जाएगी, मुंबई पुलिस को रिपब्लिक टीवी द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा और कांग्रेस इटली भाग जाएगी।’ राम गोपाल वर्मा के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। मधु कुमारी ने फिल्ममेकर पर तंज कसते हुए लिखा, ‘मिस्टर नेगेटिव। अपने बारे में चिंता करें आप। जहां कहीं भी बुराई होती है आप वहां पहुंच जाते हैं उनके साथ फिल्म बनाने के लिए, उन्हें नायक के रूप में दिखाने के लिए। यही तुम्हारा जीवन रहा है।’

When KANGANA will become CM. ARNAB GOSWAMI will become PM ,SHIV SENA will disappear , MUMBAI POLICE will be replaced by REPUBLIC TV and CONGRESS will escape to ITALY —- GOD

