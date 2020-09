बॉलीवुड फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। राम गोपाल वर्मा बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं और आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करते हुए चर्चा में बने रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर जारी सियासत के बीच राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट कर रिपब्लिक टीवी पर तंज कसा है।

राम गोपाल वर्मा ने अपने एक ट्वीट में लिखा, ‘चूंकि रिपब्लिक टीवी भी काफी समृद्ध है, कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर वह भी दीपिका का पीछा करने के लिए एक चार्टर्ड प्लेन हायर कर लें और चार्टर्ड प्लेन से ही लाइव रिपोर्टिंग करें। अब प्लेन लेफ्ट लिया है। अब प्लेन ने राइट लिया है। खिड़की पर से दिख रहा है कि अब डिनर सर्व हो रहा है।’ राम गोपाल वर्मा के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं।

Bollywood druggies becomes rich with public’s money, no problem no issues to no one.. but if @republic becomes rich only to say truth whole Bollywood druggies masked people start having pains and panic attacks..stupids public wants to listen truth that’s why Repubic becomes rich.

