बॉलीवुड फिल्ममेकर मनीष मुंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो आए दिन ट्वीट करते रहते हैं। हाल ही में मनीष ने स्टैंडअप कॉमेडियंस पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘मैं यह समझने में असफल हूं कि कुछ स्टैंडअप कॉमेडियन बड़े क्यों नहीं हो सकते? वो धार्मिक चीजों का मजाक बनाने के अलावा और कोई कंटेंट क्यों नहीं लिख सकते हैं। खासतौर पर हिंदुओं के धर्म से जुड़ी चीज़ों का मज़ाक बनाना। इसके बाद जब लोग उन्हें पकड़ते हैं तो फिर वो पीड़ित कार्ड खेलते हैं। ऐसे लोगों को मेहनत करके कुछ क्रिएटिव लिखना चाहिए।’

I just fail to understand why some of the standup comedians can’t grow up? They just can’t write / create content beyond making fun of religious norms / believes and faith? Specially related to Hindus. And when people go after them they play victim card! Be creative work harder.

— Manish Mundra (@ManMundra) May 31, 2020