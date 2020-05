Migrants crisis: ट्रेन से लौटे एक प्रवासी मजदूर की स्टेशन पर मौत का एक दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस झकझोर देने वाले वीडियो में एक छोटा बच्चा अपनी मृत पड़ी मां को उठाने की कोशिश कर रहा है। अब इस वीडियो पर फिल्ममेकर हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने रिएक्ट किया है। हंसल मेहता ने पत्रकार बरखा दत्त के ट्वीट को रिट्टीट करते हुए लिखा कि इस घटना के बाद उनका सिर शर्म से झुक गया है।

हंसल मेहता ने लिखा, ‘मेरा सिर दुख और शर्म से झुक गया है। मेरी तरह बहुत सारे लोगों का सिर भी झुक गया होगा। और मेरे से विपरीत जो लोग होंगे उनका सिर भी दुख और शर्म से झुक गया होगा। सरकार का भी नौकरशाही का भी और ऐसे तमाम लोगों का जिन्होंने उन्हें अन्य माना था उन सभी का सिर दुख और शर्म से झुक गया होगा। हम सभी शर्म के पात्र हैं।’

I hang my head in grief and shame. And so should many like me. And so should many unlike me. So should the government. So should the polity. So should the bureaucracy. So should all those who have treated them as the ‘other’. All of us deserve to be shamed. https://t.co/yza16RjLu3

— Hansal Mehta (@mehtahansal) May 27, 2020