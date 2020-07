राजस्थान में सियासी घमासान (Rajasthan Politcal Crisis) मचा हुआ है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बढ़े दरार से उपजे सियासी हालात को लेकर फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता नेताओं पर निशाना साधा है। हंसल मेहता ने ट्वीट कर लिखा कि महामारी, आर्थिक संकट और सैन्य संकट के दौर में नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी भी हद तक चले जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नेता वाकई जनता की सेवा कर रहे हैं।

हंसल मेहता ने ट्वीट किया- ‘महामारी का दौर है। गंभीर आर्थिक संकट है। सैन्य संकट भी सिर पर है। लेकिन नेता हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हैं।सरकार गिराने, अव्यवस्था फैलाने में लगे हैं, किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या ये नेता है? क्या ये वाकई जनता की सेवा कर रहे हैं?’

हंसल मेहता के इस गुस्सेभरे ट्वीट पर यूजर्स भी रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, जाहिर है कि इन लोगों का इस देश से कोई लेना-देना नहीं है। वे हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। एक ने लिखा, ठीक वैसे ही जैसे लोग कोरोना के बीच भी काम पर जाने के लिए अपने घरों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे जीवित रहने के लिए यही करते हैं, यही बात राजनेताओं पर भी लागू होती है।

इसके साथ ही एक यूजर ने नेताओं के इस रवैए को लेकर जनता को ही दोष दिया। और लिखा, राजनेताओं को दोष क्यों दें, जब जनता उन्हें लगातार समर्थन देती है। क्योंकि उन्हें इसके लिए सम्मोहित किया गया है कि जल्द ही देश एक विशेष समुदाय का होगा। हेट रूल।

There is a pandemic. There is a grave economic crisis. There is a military crisis. Yet politicians are busy horse-trading, toppling governments, creating unrest and basically NOT GIVING A DAMN. Are these leaders? Are they really serving the public?

— Hansal Mehta (@mehtahansal) July 13, 2020