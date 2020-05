फिल्ममेकर हंसल मेहता (Hansal Mehta) इन दिनों अपने ट्वीट्स के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर हंसल मेहता ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) पर तंज कसा है। हंसल मेहता ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी की तस्वीर शेयर की है। जिसमें लिखा है, ‘मित्रों, लॉकडाउन में सड़क पर मत आईये क्योंकि मैं हर एक को घर बैठे सड़क पर ले आऊंगा।’

Sometimes the university his team founded throws up gems. Wassup? pic.twitter.com/YirJFaM2tJ

— Hansal Mehta (@mehtahansal) May 29, 2020