बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अशोक बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बार अशोक पंडित ने कांग्रेस नेता संजय झा (Sanjay Jha) का ट्वीट शेयर करते हुए उन पर निशाना साधा है। संजय झा ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब ये गर्लफ्रेंड की तरह थी लेकिन अब वह सास की तरह हो गई है।’

संजय झा के इस ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए अशोक पंडित ने लिखा, ‘जब आप कांग्रेस में शामिल हुए तो आप एक चमचे और गुलाम थे। अब आप किसी दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होगा।’ संजय झा के इस ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘जिस व्यक्ति को कुंभकर्ण और कुंभाराम में अंतर नहीं पता। चम्मचो को उसमें “पलधानमंत्री” दिखाई देता है,अजीब बात है।’ एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘बीजेपी वालों से अनुरोध है कि संजय झा को बीजेपी में ना लें, उन्होंने हिन्दुओं को बहुत गालियां दी हैं।’

