बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अशोक पंडित बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बार अशोक पंडित ने ट्वीट कर आप सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) पर निशाना साधा है। अशोक पंडित ने संजय सिंह द्वारा दिए गए एक बयान को ट्वीट करते हुए लिखा, ‘पहले केजरीवाल जी को सच बोलना सिखाइये बाक़ी हम देख लेंगे संजय जी !’

दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में संजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, ‘पहले कहा गया कि हमारे 3 जवान शहीद हुए फिर बताया गया कि 20 जवान शहीद हुए हैं। फिर बताया ​गया कि हमारा कोई जवान चीन के कब्जे में नहीं है कल जानकारी मिली कि 10 जवानों को चीन से छुड़ाया गया है। ऐसे गंभीर मसले पर केंद्र की भाजपा सरकार देश से झूठ क्यों बोल रही है?’

इस ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘पहले केजरीवाल ने कहा कि वह राजनीति में नहीं आएंगे और फिर उन्होंने पार्टी बनाई। फिर उन्होंने कहा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, फिर उन्होंने कांग्रेस का समर्थन लिया। उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने का वादा किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।’

First Kejriwal said he won’t enter politics then he formed party.

Then he said I won’t take Congress support swearing on children then he took congress support.

He promised to take action on Congress corruption, still no action.

He said I won’t take car and house then he took it.

