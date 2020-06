बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अशोक पंडित बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बार अशोक पंडित ने ट्वीट कर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री

उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) पर निशाना साधा है। अशोक पंडित ने ट्वीट कर लिखा, ‘आपके अनुरोध के अनुसार हमने आपका यह ट्वीट सहज कर रख लिया था। क्या अब हम इसे डिलीट कर सकते हैं उमर जी। ?’

दरअसल अशोक पंडित ने उमर अब्दुल्ला का 6 साल पुराना ट्वीट शेयर किया है जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। इस ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा था, ‘मेरे शब्दों को चिह्नित कर लें और इस ट्वीट को संभाल कर रख लें। कोई भी प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा नहीं समाप्त कर सकता है, और न ही वह अनुच्छेद 370 हटवा सकता है।’

We had saved this tweet of yours as per your request .

Can We delete it now Omar ji. ? https://t.co/KLtkJ1NYae

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 13, 2020