मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच ठन गई है। सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल ने अपने अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के पीक पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। इससे 12 राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई पर असर पड़ा। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी निशाना साधा है।

उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को इसके लिए मांफी मांगनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने अखबार की एक खबर को शेयर किया है और अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा, ‘अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए और ऑक्सीजन घोटाले के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है।’

अशोक पंडित के इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स की भी खूब प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्रशांत पटेल नाम के यूजर ने लिखा, ‘माफी नहीं..उन्हें धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें सीएम पद से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए।’

..@ArvindKejriwal should apologise & be arrested for his oxygen scam .

He has played with the lives of people . pic.twitter.com/rWBMDP0nvn

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 26, 2021