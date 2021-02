बेंगलुरू की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट केस में गिरफ्तार किया था जिसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने 14 फरवरी को उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया। दिशा पर आरोप है कि उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में बनाई गई एक विवादित टूलकिट को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दिशा ने इसके जरिए खालिस्तानी संगठन, ‘पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन’ के साथ मिलीभगत की है।

सोशल मीडिया पर कुछ लोग दिशा की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी दिशा की गिरफ्तारी को जायज बताया और कहा कि इनके जैसे लोग व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं। अशोक पंडित ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो दिल्ली पुलिस और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों की सराहना कर रहे हैं।

वीडियो के जरिए फिल्ममेकर कह रहे हैं, ‘जबसे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे देश में एक नई जमात का इजाद हुआ है। ये जमात अपने आप को एक्टिविस्ट कहता है लेकिन मैं इनको व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहता हूं। ये वो सारी हरकतें कर रहे हैं जिससे देश का नुकसान हो। ये देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमने देखा किस तरह से अवॉर्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग ने जन्म लिया और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की।’

I applaud the continuous efforts of @DelhiPolice & all other security agencies in exposing & acting against these sophisticated white collared terrorists like #DishaRavi who have waged a undeclared war against the nation.

