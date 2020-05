बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अशोक पंडित बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बार अशोक पंडित ने कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी का ट्वीट शेयर करते हुए उन पर निशाना साधा है। अशोक पंडित ने ट्वीट कर लिखा, ‘महिलाओं के खिलाफ हिंसा से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया, जिसका आपने और आपकी पार्टी ने विरोध किया था। इसे ही पाखंड कहा जाता है।’

अशोक पंडित ने आगे लिखा, ‘वैसे क्या आपको यकीन है कि जो वीडियो आपने शेयर किया है वो भारत का है? कृपया स्पष्ट करें।’ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक दर्दनाक वीडियो शेयर किया था। वीडियो के साथ ही उन्होंने उसके कैप्शन में महिला के खिलाफ होने वाली हिंसा की निंदा की थी। कांग्रेस सांसद ने लिखा कि इस वीडियो में महिला के खिलाफ जो हिंसा दिख रही है वो कोई इकलौता मामला नहीं है। यह एक अभिव्यक्ति है जिसका कई भारतीय महिलाओं ने सामना किया है।

To fight violence against women @NarendraModi govt. abolished #TripleTalaq to which you & your party opposed.

This is called hypocracy .

By the way are you sure that this video is from India?

Please clarify. https://t.co/5Ci3O6sG05

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 31, 2020