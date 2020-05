कोरोना वायरस से जंग में बॉलीवुड फिल्ममेकर अनुराग कश्यप मदद के लिए सामने आए हैं। अनुराग कश्यप ने COVID 19 की जांच के लिए टेस्ट किट्स दान करने का अहम कदम उठाया है। इसके लिए अनुराग 2013 में फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए जीत में मिली फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड ट्रॉफी बेच रहे हैं।

अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है। अनुराग ने ट्वीट कर लिखा, ‘सबसे अधिक बोली लगाने वाले को गैंग्स ऑफ़ वासेपुर के लिए 2013 में मिली फ़िल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड ट्रॉफी मिलेगी।’ बता दें कि अनुराग ने यह कदम स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की पहल पर उठाया है। कुणाल ने लोगों से अपील की है कि अपनी सबसे प्यारी चीज की नीलामी करके कोरोना वायरस से जंग के लिए सहयोग दें।

Highest bidder gets the original trophy for the Filmfare critics award best

film 2013 . “Gangs of Wasseypur”… https://t.co/BtXrUQAJ7C

— Anurag Kashyap

(@anuragkashyap72) May 20,

2020