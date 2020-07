बॉलीवुड फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अनुभन सिन्हा आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करके चर्चा में बने रहते हैं। इस बार अनुभव सिन्हा ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की है जिसपर यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। अनुभव सिन्हा ने मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए लिखा, ‘मैं मनमोहन सिंह के बारे में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं वो ये है कि उन्होंने इतिहास को खुदको जज करने की अनुमति दी थी। उन्होंने इतिहास को ठगने की कोशिश नहीं की और उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं थी।’

What I truly respect about Manmohan Singh is that he allowed history to judge him. He did not try to fudge it. He didn’t need to, as it turns out.

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) July 4, 2020