बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो अक्सर अपने ट्वीट्स के जरिए सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में अशोक पंडित ने चीन के खिलाफ बने एक यूजर के वीडियो को टिक टॉक से हटाने को लेकर ट्विटर पर लिखा, ‘अफसोस की बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देने वाले लिबरल्स, शहरी नक्सली, लुटियंस मीडिया में से कोई भी इस बात पर सवाल नहीं खड़े करेगा। लेकिन सुरलीन कौर जैसे कॉमेडियन को जरूर सपोर्ट करते दिखेंगे।’ उनके इस ट्वीट के बाद लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं।

Sadly none of the pseudo liberals, urban Naxals , Lutyens media will question @TikTok_IN for snatching away your freedom of expression but will support #SurleenKaurs humour. https://t.co/SO9Wi7mERd

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 29, 2020