श्रीदेवी के जीवन पर फिल्म बनाएंगे बोनी कपूर, शेखर कपूर होंगे निर्देशक!

बॉलीवुड फिल्म निर्माता बोनी कपूर अपनी दिवंगत पत्नी और एक्ट्रेस श्रीदेवी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं। श्रीदेवी की मौत के बाद बोनी कपूर उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। मंगलवार (6 मार्च) को उन्होंने अपनी बेटी जाह्नवी कपूर का जन्मदिन भी उसी अंदाज में मनाया जैसा श्रीदेवी चाहती थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोनी कपूर श्रीदेवी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री में उनकी ओरिजनल वॉयस का इस्तेमाल करेंगे।

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन से उनके परिवार समेत पूरा देश गम के माहौल में डूबा हुआ है। उनके जाने के सदमे से उबरना उनके परिवार के लिए काफी मुश्किल है। हालांकि उनके पति बोनी कपूर ने जाह्नवी कपूर के 21वें बर्थडे को ठीक उसी तरह सेलिब्रेट किया जैसा कि श्रीदेवी चाहती थीं। वहीं अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि बोनी कपूर श्रीदेवी के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे। बताया जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में श्रीदेवी की लाइफ के ओरिजनल वीडियो और रियल फुटेज का इस्तेमाल किया जा सकता है।

The Kapoor girls get together to celebrate #janhvikapoor‘s birthday! @sonamakapoor #anshulakapoor pic.twitter.com/RssVykV0qu

— Filmfare (@filmfare) March 6, 2018