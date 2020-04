कोरोना वायरस (corona virus) के बढ़ते प्रकोप के बीच राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मेकर हंसल मेहता (Hansal mehta) ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। हंसल मेहता ने अपने ट्वविटर हैंडल पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के उस दिन की तस्वीरें शेयर की है, जिस दिन कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था और शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हंसल मेहता ने शिवराज चौहान के शपथ समारोह की तुलना निजामुद्दीन में जुटी भीड़ से की है।

हंसल मेहता ने तस्वीरें शेयर करते हुए उसके कैप्शन में लिखा, ‘क्या ये भीड़ निजामुद्दीन में जुटी थी?’ इसके अलावा हंसल मेहता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को भी शेयर करते हुए वही सवाल पूछा। इस पोस्ट को शेयर करने के बाद हंसल मेहता ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए और उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा। एक यूजर ने हंसल मेहता को ट्रोल करते हुए लिखा, ‘क्या ये विदेशों से आए लोग हैं? क्या इन्होंने कोई तथ्य छिपाया ? भगवान के विए बीमारी पर राजनीति मत करिए । बहुत मौक़े मिलेंगे।’

Was this the #Nizamuddin congregation? pic.twitter.com/DstfF8lrkg

— Hansal Mehta (@mehtahansal) March 31, 2020