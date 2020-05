बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) इन दिनों अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अशोक पंडित बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं और हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत करते हैं। अशोक पंडित ने ट्वीट कर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष (Ashutosh) पर निशाना साधा है। अशोक पंडित ने अपने ट्वीट में आशुतोष को टैग करते हुए लिखा, ‘इन तथाकथित पत्रकारों की कल्पना कीजिए। एक समय था जब ये समाचार चैनलों का नेतृत्व करते थे। उनके झूठे व्याखानों से देश को कितना नुकसान हुआ होगा। इसकी कल्पना भी नही की जा सकती।’

अशोक पंडित ने आनंद रंगनाथन के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘जब आप और सुशील पंडित मिलकर आशुतोष की खबर ले रहे थे तब आशुतोष का कन्हैया जैसा एक्सप्रेशन देखने लायक था।’ बता दें कि आनंद रंगनाथन ने टाइम्स नॉउ की डिबेट का एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो आशुतोष को घेरते हुए नजर आए थे। आनंद रंगनाथन ने आशुतोष पर तंज कसते हुए उनकी तुलना गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर जॉन स्नो से करते हुए कहा था कि जिस तरह जॉन स्नो को कुछ नही पता वैसा ही हाल आशुतोष का भी है।

Imagine these so called journo’s like @ashutosh83B once headed news channels. The amount of damage they must have done to the country with their false narratives.

Look at his Kanahiya (actor) like expression when You & Sushil Pandit are blasting him. https://t.co/VOqEAWTPHz

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 29, 2020