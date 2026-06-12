बॉलीवुड में हर साल कई बड़ी फिल्में बनती हैं। बड़े-बड़े स्टार्स, करोड़ों का बजट, भारी VFX, विदेशी लोकेशन और तगड़ा प्रमोशन। सब कुछ मिलाकर फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने की पूरी तैयारी होती है। लेकिन असली खेल बॉक्स ऑफिस पर टिका होता है, जहां जनता तय करती है कि फिल्म चलेगी या नहीं।

कई बार 200–500 करोड़ रुपये तक झोंक देने के बाद भी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो जाती हैं। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि मेकर्स के लिए बड़ा झटका भी होता है।

आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही बॉलीवुड की सबसे महंगी फ्लॉप फिल्मों के बारे में, जो दर्शकों को थिएटर तक खींचकर नहीं ला पाईं। इनमें आमिर खान की ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ का नाम शामिल है।

ठग्स ऑफ हिंदोस्तान

अगर बॉलीवुड की सबसे चर्चित और बड़ी फ्लॉप फिल्मों की बात हो, तो नाम आता है साल 2018 में आई फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ का। इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिसफायर भी कहा जाता है।

इस फिल्म में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख थीं। फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जाता है।

यानी मेकर्स ने सोचा था कि ये फिल्म इतिहास रच देगी। हालांकि हुआ बिल्कुल उल्टा। फिल्म की कहानी कमजोर पाई गई और ओवर द टॉप वीएफएक्स भी काम नहीं आ पाया।

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दर्शकों को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई और रिलीज के कुछ ही दिनों में इसका बॉक्स ऑफिस गिर गया। इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी महंगी फ्लॉप फिल्मों में गिना जाता है।

कलंक

साल 2019 में आई फिल्म ‘कलंक’ को रिलीज से पहले एक भव्य और इमोशनल पीरियड ड्रामा बताया गया था। इसमें आलिया भट्ट, वरुण धवन, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा थे। लेकिन इसकी स्टार पाव भी इस फिल्म को हिट नहीं बना पाई।

फिल्म का बजट करीब 150–180 करोड़ रुपये के आसपास था। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी थी इसकी कहानी। लोगों को लगा कि फिल्म खूबसूरत होगी, लेकिन इसकी कहानी अंदर से खोखली निकली। इसे बेवजह लंबी फिल्म बनाया गया, जिसमें कहानी धीमी और इमोशनल कनेक्शन कमजोर मिला।

शमशेरा

साल 2022 में आई रणबीर कपूर की फिल्म ‘शमशेरा’ एक एक्शन-पीरियड ड्रामा थी, जिसे बहुत बड़े स्केल पर बनाया गया था। फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ से ज्यादा था, मगर बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई।

भव्य सेट, भारी एक्शन, डबल रोल कहानी, ये सब भी दर्शकों को नहीं लुभा पाए। इतना पैसा लगाने के बाद भी फिल्म का स्क्रीनप्ले कमजोर पाया गया और इसमें भी दर्शकों को इमोशनल कनेक्शन की कमी लगी। फिल्म ज्यादा दिनों तक थिएटर में भी टिक नहीं पाई और फ्लॉप साबित हुई।

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बॉम्बे वेलवेट (2015) – स्टाइल ज्यादा, कहानी कम

साल 2015 में आई अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी ‘बॉम्बे वेलवेट’ को बड़े स्केल पर तैयार किया गया था। इस फिल्म में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और करण जौहर भी थे। फिल्म का बजट करीब 120-150 करोड़ था, मगर कहानी कमजोर होने के कारण दर्शक इससे कनेक्ट नहीं कर पाए। फिल्म देखने में स्टाइलिश थी, लेकिन इसे ठंगा रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर ये फ्लॉप साबित हुई।

रा.वन (2011) – शाहरुख खान की बड़ी रिस्क

साल 2011 में आई शाहरुख खान की फिल्म ‘रा.वन’ उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी। इसका बजट लगभग 130-150 करोड़ था। फिल्म के वीएफएक्स पर बहुत पैसा खर्च किया गया था, लेकिन कहानी दर्शकों को कन्फ्यूजिंग लगी। फिल्म ने वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की, लेकिन बजट के हिसाब से इसे डिजास्टर माना गया।

आदिपुरुष

साल 2023 में आई प्रभास और कृति सेनन की फिल्म ‘आदिपुरुष’ का बजट लगभग 700 करोड़ रुपये बताया गया। मगर ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई।

फिल्म के डायलॉग और वीएफएक्स की भारी आलोचना हुई। साथ ही इस फिल्म को लेकर धार्मिक भावनाओं को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट ना होने के साथ-साथ विवादित फिल्मों में भी शामिल हो गई।

क्या है फिल्में फ्लॉप होने का कारण?

भारी बजट होने के बाद भी फिल्में फ्लॉप होने के कई कारण होते हैं। पैसा सिर्फ एक हिस्सा होता है, असली सफलता कहानी और दर्शकों की पसंद पर निर्भर करती है। सबसे बड़ा कारण अक्सर कमजोर कहानी और स्क्रिप्ट होती है। अगर कहानी ही लोगों को जोड़ नहीं पाती, तो बड़े स्टार और VFX भी फिल्म नहीं बचा पाते।