दिवाली का त्योहार आते ही हर तरफ रोशनी, मिठाइयों और खुशियों का माहौल देखने को मिलता है। आम लोगों की तरह बॉलीवुड सितारे भी इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि, फिल्मी सितारों की दिवाली का अंदाज थोड़ा अलग होता है। किसी के घर शानदार सजावट होती है तो कोई अपने खास दोस्तों और फिल्मी दुनिया के लोगों के लिए ग्रैंड पार्टी रखता है। इन पार्टियों में बॉलीवुड के बड़े सितारों से लेकर टीवी इंडस्ट्री के कलाकारों तक का जमावड़ा लगता है। शाहरुख खान के मन्नत से लेकर अमिताभ बच्चन के जलसा तक, आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में जिनकी दिवाली पार्टी हमेशा चर्चा में रहती है।

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की दिवाली पार्टी

बॉलीवुड की सबसे चर्चित दिवाली पार्टियों में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के घर होने वाला जश्न शामिल है। मुंबई स्थित उनके बंगले जलसा में होने वाली इस पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां शिरकत कर चुकी हैं। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन मेहमानों का स्वागत करते नजर आते हैं। इस पार्टी में शाहरुख खान, गौरी खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, शिल्पा शेट्टी और प्रीति जिंटा जैसे सितारे शामिल हो चुके हैं। बच्चन परिवार की यह पार्टी अपने भव्य आयोजन और सितारों की मौजूदगी के लिए खूब सुर्खियां बटोरती है।

शाहरुख खान और गौरी खान की मन्नत वाली दिवाली

शाहरुख खान और गौरी खान की दिवाली पार्टी का भी बॉलीवुड में खास क्रेज रहा है। मुंबई में स्थित उनका आलीशान घर मन्नत त्योहार के मौके पर रोशनी से जगमगा उठता है। इस पार्टी में फिल्मी दुनिया के कई करीबी दोस्त शामिल होते हैं। करण जौहर, काजोल, जूही चावला, आमिर खान, करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अनिल कपूर और रणबीर कपूर जैसे सितारे बीते वर्षों में शाहरुख की दिवाली पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। इस पार्टी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रही हैं।

मनीष मल्होत्रा की पार्टी में दिखता है फैशन का जलवा

बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी भी किसी बड़े फिल्मी समारोह से कम नहीं होती। उनके घर होने वाले इस जश्न में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार अपने शानदार पारंपरिक परिधानों में पहुंचते हैं। रेखा, ऐश्वर्या राय बच्चन, करीना कपूर खान, कैटरीना कैफ, कियारा आडवाणी, जान्हवी कपूर, सारा अली खान, सुहाना खान और विक्की कौशल जैसे सितारे उनकी पार्टी में नजर आ चुके हैं। इस पार्टी में सितारों के फैशन और उनके लुक्स की खूब चर्चा होती है।

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एकता कपूर की पार्टी में टीवी और बॉलीवुड का संगम

फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाली एकता कपूर की दिवाली पार्टी भी काफी खास होती है। उनकी पार्टी में सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि टीवी इंडस्ट्री के भी कई जाने-माने चेहरे शामिल होते हैं। मौनी रॉय, हिना खान, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, दिव्यांका त्रिपाठी, शिल्पा शेट्टी, कृति सेनन, तापसी पन्नू और राजकुमार राव जैसे कलाकार उनकी पार्टी की रौनक बढ़ा चुके हैं। यही वजह है कि एकता कपूर की दिवाली पार्टी में छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के सितारे एक साथ नजर आते हैं।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की दिवाली पार्टी

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा भी अपने घर पर शानदार दिवाली पार्टी आयोजित करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के कई करीबी दोस्त शामिल होते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, अनिल कपूर, आर माधवन और सोनाली बेंद्रे जैसे सितारे उनके दिवाली समारोह में शिरकत कर चुके हैं। शिल्पा की पार्टी में त्योहार की रौनक के साथ-साथ सितारों का ग्लैमरस अंदाज भी देखने को मिलता है।

अनिल कपूर के घर भी सजती है महफिल

अनिल कपूर और उनका परिवार भी दिवाली का त्योहार अपने करीबियों के साथ मनाता है। उनके घर होने वाले जश्न में परिवार के सदस्यों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कई दोस्त शामिल होते हैं। सोनम कपूर और रिया कपूर भी इस पारिवारिक जश्न का हिस्सा रहती हैं। कपूर परिवार की दिवाली पार्टी में फिल्मी दोस्तों और रिश्तेदारों का मिलन देखने को मिलता है।