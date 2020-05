बॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर शगुफ्ता रफीक (Shagufta Rafique) ने एक वीडियो पोस्ट कर देश में लॉककडाउन (Lockdown) के कारण अपने-अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर गरीब और मजदूर वर्ग के प्रति संवेदना प्रकट की है। शगुफ्ता रफीक ने ट्वीट कर लिखा, ‘आदमी और जानवर एक ही सड़क पर सद्भाव में रहते हैं। आदमी को जानवर से नहीं इंसान से बचाने की जरूरत है।’

दरअसल शगुफ्ता रफीक ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें तेंदुए के पीछे-पीछे प्रवासी मजदूर सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट के पास का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ वहां, से गुजरता है और उसके पीछे-पीछे करीब 5 प्रवासी मजदूर आते हैं प्रवासी मजदूरों ने अपने हाथों में टॉर्च पकड़ी हुई, जो कि शहरों से अपने गांव लौट रहे होते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है वहीं शगुफ्ता रफीक के ट्वीट पर भी फैंस रिएक्ट कर रहे हैं।

Man and beast live in harmony on the same street. Man needs to be saved from man not from the beast . https://t.co/AwceLpbskp

