तमिलनाडु में इस साल अप्रैल और मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। वो अपने यात्रा के पहले दिन कोयंबटूर पहुंचे जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह कहा कि उन्हें तमिलनाडु की संस्कृति, तमिल भाषा और लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है।

राहुल गांधी का कहना था कि प्रधानमंत्री की यह सोच है कि तमिल लोग, उनकी संस्कृति और भाषा को बीजेपी के विचारों और संस्कृति के अधीन होना चाहिए। उनके इस बयान पर बॉलीवुड के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भड़क गए और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विवेक अग्निहोत्री ने कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई राहुल गांधी की तस्वीर लगी एक खबर शेयर करते हुए लिखा, ‘कांग्रेस केवल कुछ कारकों जैसे सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद के चलते जिंदा रही है। एक शब्द में कहें तो- विभाजन नीति के कारण।’

उनके इस ट्वीट पर यूजर्स की प्रतिक्रिया भी मिल रही है। रुक्मणि वर्मा ने लिखा, ‘कांग्रेस आज भी ब्रिटिश राज का नियम मानती है, बांटों और राज करो की नीति।’ बाबुली पात्रा नाम के यूजर लिखते हैं, ‘कल की घटना के बाद और कांग्रेस का रिएक्शन देखने के बाद लगता है कि हम कितना पुण्य का काम किए थे, मोदीजी को वोट देकर, नहीं तो ये लोग मेरे हिंदुस्तान का अस्तित्व ही मिटा देते।’

Congress has survived only on few tactics like communalism, casteism, regionalism. In one word – DIVIDEISM. https://t.co/arJKkizG8q

