उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ मेले में उमड़ी भीड़ को लेकर सोशल मीडिया पर एक वर्ग खूब आलोचना कर रहा है। कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कोविड नियमों को ताक पर रखकर लोग शाही स्नान कर रहे हैं। मेले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। बॉलीवुड निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने मेले से भीड़ की एक तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर सवाल पूछा है कि अगर यहां कोरोना का विस्फोट होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। राम गोपाल वर्मा ने मेले को कोरोना एटम बम बताया है।

उन्होंने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘आप जो देख रहे हैं वो कुंभ मेला नहीं है बल्कि कोरोना एटम बम है। मैं सोच रहा हूं कि इस संक्रमण विस्फोट की जिम्मेदारी कौन लेगा।’ राम गोपाल वर्मा के ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स भी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग उनसे मतभेद जताते हुए उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं।

प्रशांत चौरसिया नाम के यूजर ने तबलीगी जमात और कुंभ मेले की तस्वीर शेयर करते हुए रामगोपाल वर्मा को ट्रोल किया, ‘आपके सेक्युलरिज्म के क्या कहने।’ संदीप नाम के यूजर लिखते हैं, ‘हेल्थ मिनिस्टर कोरोना के समय में इस तरह के गैदरिंग को इजाजत दे रहा है ये बेवकूफी है।’

What you are seeing is not KUMBH MELA but it’s a CORONA ATOM BOMB ..I wonder who will be made accountable for this VIRAL EXPLOSION pic.twitter.com/bQP9fVOw5c

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 13, 2021