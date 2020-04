बॉलीवुड फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। राम गोपाल वर्मा आए दिन कोई न कोई ट्वीट या वीडियो शेयर करके चर्चा में बने रहते हैं। अभी कुछ देर पहले राम गोपाल वर्मा ने ट्टीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर निशाना साधा है। राम गोपाल वर्मा ने डॉनल्ड ट्रंप को अमेरिका के लिए साज बताया है।

राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि,’मुझे ईमानदारी से लगता है कि भगवान ने हमें कोरोनो वायरस जो भी कारण हो सजा देने के लिए दिया है। लेकिन भगवान ने अमेरिका को राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के रूप में कोरोना वायरस के साथ दोहरी सजा दी है। भगवान अमेरिका की रक्षा करे मैं दुआ करूंगा कि इसे ट्रम्प और कोरोना नामक दोनों बीमारियों से छुटकारा मिल जाए।’ राम गोपाल वर्मा का ये ट्वीट कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और यूजर्स जमकर इसपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

I honestly think God gave us coronavirus to punish us for whatever reasons he has, and only for America he gave also @realDonaldTrump as a double punishment ..God Bless USA and I will pray for it to be ridden of it’s twin diseases called Trump and Corona

