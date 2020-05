बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय पर फिल्ममेकर हंसल ने चुटकी ली है। दरअसल हाल ही में अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, ‘लुटियंस मीडिया के लगातार गुजरात पर निशाना साधने के बाद भी राज्य ने कोविड को अच्छी तरह से संभाला। जिसके बाद गर्व से गुजरातियों ने आलोचकों मुंह बंद कर दिया। नफरत फैलाने वाली अपनी राजनीति के लिए राज्य की छवि खराब करना बंद करो।’ बीजेपी आईटी सेल के चीफ का ये ट्वीट फिल्ममेकर हंसल मेहता को पसंद नहीं आया और उन्होंने चुटकी लेते हुए लिखा, ‘आप गरीबी के शिकार लोगों को हर कोई बदनाम करने के लिए साजिश करता रहता है। कोई बात नहीं बेटा रोते नहीं हैं।’

Oh ho… You poor victim. Everybody is out to malign you poor innocent puppy. Alelele beta rote nahi…alelelele https://t.co/rW1bSUDvqW

