Coronavirus: देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कुल पॉजिटिव केसेज की संख्या 5000 के आसपास पहुंच गई है। इस बीच देश के तमाम हिस्सों से अस्पतालों में मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। कई जगह डॉक्टरों को पीपीई जैसी जरूरी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है, जिसमें फिल्म स्टार्स भी शामिल हैं और उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हालांकि उन्हें ट्रोल करने की भी खबरें हैं।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस के बीच बॉलीवुड डायरेक्टर हंसल मेहता ने बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अमित मालवीय को नफरत का सौदागर बताया है। हंसल मेहता ने एक के बाद एक कई सिलसिलेवार ट्वीट किए और कहा कि अब अमित मालवीय जैसे लोगों को जवाब देने का समय आ गया है।

हंसल मेहता ने ट्वीट कर कहा, ‘जब भी आपको ट्रोल किया जाए या गाली दी जाए तो रिप्लाई में अमित मालवीय को टैग करना मत भूलिएगा। जैसे को तैसा जवाब मिलना चाहिए…उन्हें भी ट्रोल करो’। मेहता ने अगले ट्वीट में लिखा, ‘अब तो अमित मालवीय पॉलिटिकल पोर्न प्रमोट करने लगे हैं, जिसकी अलग-अलग कैटेगरीज भी हैं और इसके लिए बाकायदा लोगों को हायर कर रखा है, जिसे ट्रोल्स कहा जाता है’।

हंसल मेहता के ट्वीट पर एक यूजर ने जवाब देते हुए लिखा, ‘अगर कोई गाली दे रहा है और आप उसे सुनना बंद कर दें तो वह खुद ही निराश होकर चला जाएगा, लेकिन अगर आपने भी गाली दी तो बात बढ़ेगी…’। इस ट्वीट का जवाब देते हुए मेहता ने लिखा, ‘दोस्त, दुख इस बात का है कि हमेशा हमें कहा जाता है कि रहने दो, उनके साथ मत लड़ो, कोई फायदा नहीं है, सब ऐसे ही है…. कब तक आदमी ऐसे ही ज़हर के घूट पीता रहे? ऐसी खामोशी से बेहतर तो मौत है। अब वक़्त आ गया है अमित मालवीय जैसे नफरत के सौदागर को करारा जवाब देने का…’।

Every time you are trolled or abused make sure you reply and tag @amitmalviya. He deserves a dose of his own medicine. Troll him.

— Hansal Mehta (@mehtahansal) April 8, 2020