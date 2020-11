देश के जाने-पहचाने शायर मुनव्वर राणा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे कथित तौर पर फ्रांस में हुए हमले को जायज ठहरा रहे थे। इस वीडियो में मुनव्वर राणा कह रहे हैं,’अगर अभी कोई शख्स मेरे बाप का कार्टून बना दे कोई गंदा-सा ,मेरी मां का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे, तो हम तो उसको मार देंगे।’ इसके बाद जब रिपोर्टर ने पूछा तो आप इस घटना का समर्थन कर रहे हैं तो मुनव्वर राणा ने कहा,’हम मार देंगे।’

इस वीडियो के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर मुनव्वर राणा की बहुत आलोचना हुई थी। अब बॉलीवुड के डायरेक्टर अशोक पंडित ने मुनव्वर राणा पर निशाना साधा है। अशोक पंडित ने ट्विटर पर लिखा है, ‘आस्तीन का सांप -मुनव्वर राणा, जो अवार्ड वापसी और टुकड़े-टुकड़े गैंग का सरगना है। जिसने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि वो भारत की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है।’ अशोक पंडित के अलावा कवि कुमार विश्वास भी मुनव्वर राणा के बयान की निंदा कर चुके हैं।

अशोक पंडित के इस ट्वीट पर तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बृजेश पटेल नाम के यूजर ने लिखा,’ मुनव्वर तो खुलकर अपने भीतर के जहर को सार्वजनिक कर रहे है उनसे कोई शिकायत नही मग़र मुझे शिकायत उन तमाम हिन्दू कवियों-साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों से है जिन्होंने मुनव्वर को मंच दिया और उस मुकाम पर पहुँचाया जहा से रुपया ,शोहरत इज्जत मिली लेकिन बदले में इसने अपना धर्म पहले रखा..!’

“Aasteen ka Saanp” – #MunawwarRana is a leader of #AwardWapsi & #TukdeTukdeGang, who once again proves that he is a threat to the secular fabric of #India. pic.twitter.com/FrydwC3PA9

