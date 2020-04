बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- पिछले कुछ हफ्तों से NDTV भी निराश कर रहा है, आ गए ट्रोल्स के निशाने पर

बॉलीवुड के चर्चित फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा ट्विटर पर काफी सक्रिय रहते हैं और समाजिक, राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से लिखते हैं। ऐसा कर वह अक्सर ट्रोल के निशाने पर आ जाते हैं। इस बीच फिल्ममेकर ने NDTV देखने को लेकर निराशा जताई है। अनुभव सिन्हा ने लिखा, ‘पिछले कुछ हफ्तों से NDTV भी निराश कर रहा है।’ फिल्ममेकर का ऐसा लिखना था कि उनको रवीश कुमार से लेकर उनकी बनाई फिल्मों के बहाने ट्रोल करने लगे।

एक यूजर ने अनुभव सिन्हा से ही सवाल करते हुए लिखा, ‘तो देखें तो देखें क्या? करें तो करें क्या?’ वहीं एक यूजर ने रवीश कुमार का नाम लेते हुए लिखा, ‘रवीश कुमार नहीं।’ इसके साथ ही एक यूजर ने एनडीटीवी पर सैमसंग की मार्केटिंग करने जैसी बात कही। यूजर ने लिखा, ‘वे पूरे दिन सिर्फ सैमसंग नोट 10 की मार्केटिंग करते रहते हैं। वास्तविक खबरें नहीं दिखाते।’

इन सबके अलावा एक यूजर ने फिल्ममेकर से सवालभरे लहजे में पूछा, ‘आखिर क्यों? वे लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अपने शो में पैनल के तौर पर शीर्ष के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्रियों सहित नोबेल पुरस्कार विजेताओं को रखते हैं?’

एक यूजर ने अनुभव सिन्हा की हालिया फिल्म थप्पड़ को हैशटैग करते हुए लिखा, ‘लेकिन आपकी फिल्में हमेशा निराश करती है।’ एक यूजर ने गणित की भाषा में समझाते हुए लिखा, ‘एनडीटीवी-रवीश कुमार= गोदी मीडिया की तरह।’

Past few weeks NDTV too has been very disappointing.

