Depeeka Padukone: मेघना गुलजार ने एक फिल्म बनाई है ‘छपाक’ जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने एसिड अटैक सर्वाइवर की भूमिका में नजर आईं। दीपिका पादुकोण ने अपनी एक्टिंग से जितनी फिल्म में जान डाली है, सोशल मीडिया पर जेएनयू को लेकर उतनी ही विवादों में रहीं। लोगों ने ट्विटर पर फिल्म का बायकॉट तक कर डाला जिसका असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर साफ दिखा।

अब दीपिका पादुकोण छपाक को ही लेकर एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल दीपिका ने Tik Tok पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे मेकअप आर्टिस्ट फैबी को अपनी तीन फिल्मों के लुक का चैलेंज देती दिखाई दे रही हैं। इस चैलेंज के लिए दीपिका अपनी तीन फिल्मों के चुनती हैं। ओम शांति ओम, पीकू और छपाक। मेकअप आर्टिस्ट तीनों फिल्मों में दीपिका के किरदारों को अपने मेकअप में उतारती हैं लेकिन दीपिका को ये चैलेंज देना भारी पड़ गया।

सोशल मीडिया पर लोगों दीपिका को घेरते कहा कि ये फिल्म मेकअपक के बारे में नहीं है। ट्वीट किया- “नहीं दीपिका, यह प्रोमो अच्छा या प्यारा नहीं है। यह असंवेदनशील और भयावह है। फिल्म आपके और आपके मेकअप के बारे में नहीं थी। यह अपनी जिंदगी में आहत हुई एक महिला के बारे में थी और उन जैसी पीड़ित महिलाओं के बारे में जिनके निशान आपके मेकअप से नहीं मिटाए जा सकते।”

No @deepikapadukone.This promo isn’t cool or cute. It’s insensitive & ghastly.

The movie wasn’t about you & your make up. It was about a woman scarred for life.And victims like her,whose marks can’t be wiped off,unlike your make up. You lost the plot,alas. https://t.co/9Zt8XEmSqI — Smita Barooah (@smitabarooah) January 18, 2020

एक यूजर ने लिखा- एसिड अटैक आपके लिए मजाक है दीपिका पादुकोण? शर्मा आती है। अच्छा हुआ, एक बार फिर एक्सपोज हुई।

Acid attack is a joke to you, Deepika Padukone? Shameless Actress. Good, She is exposed way back pic.twitter.com/7WGJPq7cYG — Troll Indian Politics (@TIP_Pradhanjii) January 18, 2020

एक यूजर ने ट्वीट किया- एसिड अटैक मेकअप? कितना नीचे जा सकती हैं? शर्म आती है।

Acid attack Make-up ?? How low it can get ?? Shame on you !! @deepikapadukone pic.twitter.com/gGIM7I1CZR — Srikanth (@srikanthbjp_) January 18, 2020

एक यूजर ने इस चैलेंज को एसिड अटैक सर्वाइवर्स की आत्मा पर चोट बताया-

Acid attack was on face but this tic-tok promotion is attack on their souls…. — Vakratunda (@Vikram_Noolvi) January 18, 2020

