डायरेक्टर मेघना गुलजार की बनाई फिल्म ‘दायरा’ सिनेमाघरों में 18 सितंबर से लगने वाली है। इस पिक्चर में एक भयावह रेप केस के बारे में बात होती है। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन इसमें पुलिस अफसरों की भूमिका निभा रहे हैं, जो इस मामले को अपने तरीके से सुलझाते हैं और अलग चीजों में विश्वास रखते हैं। एक संवेदनशील सामाजिक कहानी है, जो यौन हिंसा, लैंगिक भेदभाव और समाज की रूढ़िवादी सोच जैसे गंभीर मुद्दों को सामने लाती है। इस फिल्म के जरिए ये दिखाया गया है कि अपराध के बाद पीड़िता को सिर्फ कानूनी ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही ये फिल्म सवाल उठाती है कि क्या नाबालिग रेपिस्ट को कानून से छूट मिलना सही है?

ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड में रेप केस को लेकर एक रोंगटे खड़े करने वाली फिल्म बनी हो। इससे पहले भी बहुत-सी क्राइम थ्रिलर फिल्में आई हैं, जिन्होंने दर्शकों के दिल को दहलाने के साथ-साथ उन्हें कानून और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। आज हम उन्हीं कुछ फिल्मों की बात कर रहे है।

अस्सी

डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की फिल्म ‘अस्सी’ फरवरी 2026 में रिलीज हुई थी और इसने दर्शकों के होश उड़ा दिए थे। एक टीचर के रेप केस के इर्द-गिर्द घूमती ‘अस्सी’, सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी कहानी है, जिसमें बदलते सामाजिक मूल्यों, रिश्तों और पीड़िता के संघर्ष पर फोकस किया गया है। यह कहानी समाज में मौजूद असमानताओं और लोगों की सोच पर विचार करने के लिए आपको मजबूर करती है।

सिया

‘सिया’ एक गांव की लड़की के संघर्ष की कहानी है. गैंग रेप का शिकार होने के बाद चुप रहने के बजाय सिया न्याय के लिए लड़ने का फैसला करती है। फिल्म ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति, पितृसत्ता और न्याय व्यवस्था की चुनौतियों को प्रभावशाली ढंग से दिखाती है।

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दिल्ली क्राइम

दिल्ली में हुए निर्भया कांड पर आधारित ‘दिल्ली क्राइम’, एक क्राइम ड्रामा सीरीज़ है. इसमें गंभीर अपराधों की जांच और उसके पीछे के पुलिस प्रोसेस पर फोकस किया गया है। सीरीज़ में अपराध की जटिलता, पुलिस की जांच, पीड़ितों के संघर्ष और न्याय तक पहुंचने की प्रक्रिया को गंभीर और संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है। इस शो में रेपिस्ट का कन्फेशन सीन आपको असहज करता है।

सेक्शन 375

अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा स्टारर फिल्म ‘सेक्शन 375’ ने अलग अप्रोच रखी थी। इस कोर्टरूम ड्रामा में बलात्कार के आरोप और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर बात की गई। फिल्म कंसेंट यानि सहमति, कानून, सबूत और न्याय की जटिलताओं को दो वकीलों के नजरिए से सामने रखती है और दर्शकों को मामले के अलग-अलग पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है।

पिंक

तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ‘पिंक’ ने दर्शकों को सिखाया था कि ना का मतलब ना है। ये तीन महिलाओं की कहानी है, जिनका सामना एक गंभीर कानूनी मामले और समाज की पूर्वधारणाओं से होता है। फिल्म का मुख्य विषय सहमति और महिलाओं की स्वतंत्रता है। यह दिखाती है कि किसी महिला का पहनावा, व्यवहार या व्यक्तिगत जीवन उसकी सहमति का प्रमाण नहीं हो सकता।

मॉम

श्रीदेवी और सजल अली स्टारर फिल्म ‘मॉम’, एक मां की कहानी है। ये मां अपनी बेटी के साथ हुए गैंग रेप का बदला लेने निकली। न्याय की प्रक्रिया से निराश होकर वह अपनी बेटी के लिए खुद न्याय की तलाश शुरू करती है। ‘मॉम’, मां-बेटी के रिश्ते, अपराध के प्रभाव और न्याय पाने की जद्दोजहद को इमोशनल रूप से दिखाती है।

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दामिनी

‘दामिनी’, बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है, जो एक अपराध की सच्चाई देखने के बाद न्याय के लिए आवाज उठाती है। उसे अपने ही परिवार और समाज के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह सच का साथ नहीं छोड़ती। फिल्म महिलाओं की आवाज, सामाजिक दबाव और न्याय के महत्व को दिखाती है।

चिरैया

दिव्या दत्ता स्टारर सीरीज ‘चिरैया’ ने भी इसी साल ओटीटी पर दस्तक दी थी। ग्रामीण समाज में महिलाओं के जीवन, मैरिटल रेप और उनके संघर्षों पर ये शो आधारित है। इसमें पितृसत्ता, सामाजिक असमानता, हिंसा और महिलाओं की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को सामने लाया गया है। कहानी यह दिखाती है कि कठिन सामाजिक परिस्थितियों के बीच भी महिलाएं अपने अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करती हैं।