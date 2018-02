Padman Box Office Collection Day 4: बॉक्स ऑफिस पर खिलाड़ी कुमार का जलवा, जानें अब तक का कलेक्शन…

Padman Movie Box Office Collection Day 4: अक्षय कुमार और सोनम कपूर स्टारर फिल्म ‘पैडमैन’ ने तीन दिन में कुल 40.05 करोड़ रुपए का बिजनेस करने में कामयाब रही। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 26 लाख रुपए की कमाई की, दूसरे दिन 13 करोड़ 68 लाख का बिजनेस किया। तीसरे दिन फिल्म ने 16 करोड़ 11 लाख रुपए की कमाई की। फिल्म का तीन दिन का कुल कलेक्शन इस तरह से 40 करोड़ पार पहुंच कर चुका है। फिल्म को दर्शकों की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। दर्शक फिल्म में अक्षय कुमार, सोनम कपूर और राधिका आप्टे के अभिनय की तारीफ कर रहे हैं।

निर्देशक आर. बाल्कि की फिल्म ‘पैडमैन’ में राधिका आप्टे अभिनेता अक्षय कुमार की पत्नी का किरदार निभा रही हैं। फिल्म में सोनम कपूर ने भी अहम रोल अदा किया है। फिल्म पैडमैन को भारत में 2750 स्क्रीन्स पर तो वहीं अन्य देशों में 600 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म पैडमैन के दूसरे हफ्ते में अच्छी कमाई कर सकती है। हालांकि अगले हफ्ते मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म ‘अय्यारी’ भी रिलीज हो रही है, इसलिए फिल्म के बिजनेस पर प्रभाव पड़ सकता है।

पहले मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘अय्यारी’ और अक्षय कुमार स्टारर ‘पैडमैन’ की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होने वाली थी, क्योंकि दोनों ही फिल्में 9 फरवरी को रिलीज होने वाली थीं। फिल्म ‘अय्यारी’ के निर्माताओं ने मेगाक्लैश से बचने के लिए फिल्म की रिलीज डेट को खिसका कर 16 फरवरी कर दिया था। पैडमैन फिल्म की कहानी अरुणाचल मुरुगनाथम की रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। फिल्म ‘पैडमैन’ की प्रोड्यूसर अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना हैं।

#PadMan showed GOOD TRENDING over the weekend… Starting on ordinary levels, the momentum over the weekend helped put up a credible total… Word of mouth is strong… Weekdays are crucial… Fri 10.26 cr, Sat 13.68 cr, Sun 16.11 cr. Total: ₹ 40.05 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 12, 2018