होली का त्योहार आ गया है और बॉलीवुड सितारे पूरे जोश के साथ रंगों के इस त्योहार को मना रहे हैं। नेहा धूपिया, अंगद बेदी, सोहा अली खान, कुणाल खेमू सहित कई सितारे होली सेलिब्रेशन के दौरान पैपराजी के कैमरों में कैद हुए। वहीं रणबीर कपूर भी अपनी तीन साल की बेटी राहा कपूर के साथ होली मनाने के बाद घर से बाहर निकलते नजर आए।

पैपराजी विरल भयानी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रणबीर कपूर होली मनाने के बाद बांद्रा की सड़कों पर चलते नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर गुलाल लगा हुआ है। इस दौरान रणबीर ग्रे टी-शर्ट और नीले शॉर्ट्स में नजर आए। वीडियो के आखिर में उनकी तीन साल की बेटी राहा की भी हल्की-सी झलक देखने को मिली।

सोहा अली खान और नेहा धूपिया आज अपने बच्चों के साथ होली मनाती नजर आईं। जश्न का उनका प्यारा-सा वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है। इस क्लिप में दोनों अभिनेत्रियां अपने नन्हों के साथ रंगों में सराबोर होकर त्योहार का भरपूर आनंद उठाती दिख रही हैं।

पैपराजी वायरल भयानी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सोहा अली खान और नेहा धूपिया अपने बच्चों के साथ होली खेलती नजर आती हैं। महाराष्ट्र में इस साल 3 मार्च को होली का पर्व मनाया जा रहा है। वीडियो सामने आते ही फैंस ने दिल वाले इमोजी के साथ प्यार बरसाया। वहीं कई सितारों ने भी अपने प्रशंसकों को होली की शुभकामनाएं दीं।

प्रियंका चोपड़ा ने दुनिया के हालातों पर जताई चिंता

जहां तमाम सेलेब्स मुंबई में होली मना रहे हैं, वहीं ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि “दुनिया भर में बहुत कुछ घट रहा है। हालात मुश्किल हैं, बोझिल हैं।” उनके ये बयान को मौजूदा वैश्विक तनावों जैसे अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे हालात की ओर इशारा कर रहे हैं। ये पोस्ट उन्होंने होलिका दहन की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है।

होली के मौके पर प्रियंका ने एक ऐसा प्रभावशाली विजुअल भी साझा किया, जो अशांति के बीच उम्मीद और सकारात्मकता का संदेश देता है। उनके इस पोस्ट को फैंस ने काफी सराहा और इसे शांति व एकजुटता की अपील के रूप में देखा।