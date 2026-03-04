होली की धूम चारों ओर देखने को मिल रही है। बॉलीवुड सेलेब्स भी इस त्योहार के रंग में डूबे नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर होली के त्योहार को एंजॉय करते हुए मशहूर सितारों ने तस्वीरें और फैंस के लिए मैसेज शेयर किए हैं। फैंस भी अपने पसंदीदा कलाकारों की पोस्ट पर प्यार लुटा रहे हैं। आइए जानते हैं कि होली के रंग में बॉलीवुड के कितने सितारे डूबे हुए नजर आए हैं।

होली का त्योहार आ चुका है, और बॉलीवुड सितारों ने इस बात को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बॉलीवुड सितारे अपने दोस्तों और परिवार वालों के संग रंगों के इस त्योहार को खूब लुत्फ उठा रहे हैं। खुशियों से भरे इस दिन को मशहूर सितारों ने सेलिब्रेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

होली पार्टी में धूम मचाते नजर आए टीवी सेलेब्स

इंस्टेंट बॉलीवुड के इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर की गई है। इसमें टीवी सेलेब्स होली पार्टी सेलिब्रेट करते नजर आए हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा, बिग बॉस फेम मनीषा रानी समेत टीवी के कई मशहूर सितारे दोस्तों संग होली के रंगों में डूबे नजर आए।

अकांक्षा पुरी का होली लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शॉर्ट ड्रेस में होली सेलिब्रेट करते हुए उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके ऊपर फैंस लगातार प्यार लुटा रहे हैं।

विक्की जैन और अंकिता लोखंडे होली भी होली पार्टी एंजॉय करते नजर आए। पैपराजी के सामने दोनों ने ही होली की शुभकामनाएं सभी को दी। इस दौरान की उनकी एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है।

बॉलीवुड सेलेब्स वरुण धवन, कटरीना कैफ ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपनी होली पार्टी की झलक दिखाई। कटरीना अपने पति विक्की कौशल और देवर संग नजर आईं।

बी टाउन की परम सुंदरी यानी कृति सेनन ने दोस्तों और परिवार वालों के साथ होली का त्योहार सेलिब्रेट करते हुए इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की। फैंस इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए एक्ट्रेस की तारीफ करते नजर आ रहे हैं।