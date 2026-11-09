हर साल की तरह इस साल भी मुंबई में कई सेलेब्स की दिवाली पार्टियां हुईं। जहां हिंदी सिनेमा के तमाम सितारों ने शिरकत की। शिल्पा शेट्टी, ईशा देओल, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल समेत कई सितारे पहुंचे। इस दौरान सभी के फेस्टिव लुक चर्चा में रहे, लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वो था ईशा देओल का अपने पूर्व पति भरत तख्तानी के साथ दिखना।

एक्स-हसबैंड भरत के साथ दिखीं ईशा देओल

ईशा देओल अपने एक्स-हसबैंड भरत तख्तानी के साथ पार्टी में पहुंचीं। ईशा पेस्टल पिंक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, वहीं भरत बेज रंग की बंदगला ड्रेस में नजर आए। दोनों की साथ में मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। बता दें कि ईशा और भरत ने फरवरी 2024 में शादी के 12 साल बाद अलग होने का ऐलान किया था। दोनों की दो बेटियां राध्या और मिराया हैं।

रकुल प्रीत सिंह पति जैकी भगनानी के साथ पहुंचीं, वहीं अरबाज खान पत्नी शूरा खान के साथ नजर आए। करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने भी साथ में दिवाली पार्टी में शिरकत की। सारा अली खान भी इस जश्न का हिस्सा बनीं। सोनाक्षी सिन्हा पति जहीर इकबाल के साथ पहुंचीं, जबकि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के साथ नजर आईं। रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने भी अपने फेस्टिव लुक से सबका ध्यान खींचा।

प्रियंका-निक ने भी देसी अंदाज में मनाई दिवाली

बॉलीवुड से लेकर विदेश तक दिवाली का जश्न देखने को मिला। प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस ने भी देसी अंदाज में त्योहार मनाया। दोनों ने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें साझा कर फैंस को अपनी खुशियों की झलक दिखाई। इन तस्वीरों में दोनों अपनी बेटी के साथ इंडियन लुक में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के कैप्शन में उन्होंने लिखा, “इस दिवाली की कुछ पसंदीदा तस्वीरें। आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।”

आलिया भट्ट ने शेयर की दिवाली की तस्वीरें

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की ये दिवाली बेहद खास है। इसकी वजह है ‘रामायण’ फिल्म, जिसमें रणबीर भगवान राम के रूप में नजर आ रहे हैं। दिवाली की तस्वीरों के साथ आलिया ने अपने पति की फिल्म का गाना लगाया है। तस्वीरों में दोनों अपनी बेटी राहा के साथ दिवाली की पूजा करते दिख रहे हैं। कैप्शन में आलिया ने लिखा, “मेरी जिंदगी की रोशनी। आपको और आपके अपनों को दिवाली की शुभकामनाएं.. उम्मीद है कि आप ढेर सारे प्यार से घिरे रहें।”

शिल्पा शेट्टी ने शेयर की दिवाली की तस्वीरें

शिल्पा शेट्टी ने भी पति राज कुंद्रा और दोनों बच्चों के साथ दिवाली की तस्वीरें शेयर की हैं। जिनमें दिवाली की पूजा करते, घर को सजाते हुए नजर आ रहे हैं। शिल्पा ने कैप्शन में लिखा, “आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।”

दिवाली पर कंगना का खास अंदाज

कंगना रनौत ने दिवाली का एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वो रेड साड़ी के साथ ढेर सारे जेवर पहने नजर आ रही हैं। वो हाथ में दीपक की धाली लेकर घर के मंदिर में जाते हुए और पूजा करते हुए दिख रही हैं। इस वीडियो के कैप्शन में कंगना ने लिखा है, “आप जीवन की सच्ची और शाश्वत सुंदरता को जान सकें, प्रकाश का यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि, प्रेम और कृतज्ञता लेकर आए। दीपावली की शुभकामनाएं।”

करीना ने परिवार के साथ शेयर की तस्वीरें

करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिनमें वो अपने पिता रणधीर कपूर, मां बबीता और बहन करिश्मा के साथ नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में उनका बेटा तैमूर अपने नाना को गले लगाते हुए नजर आ रहा है। कैप्शन में करीना ने लिखा है, “जीना यहां, मरना यहां, मां और पापा के सिवाय, जाना कहां। आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं…”

सोहा अली-कुणाल खेमू ने जंगल के बीच मनाई दिवाली

सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की हैं। जिनमें वो, कुणाल के साथ जंगल के बीच किसी रिजॉर्ट में दीपक जलाते हुए दिख रही हैं। इन तस्वीरों में उनकी बेटी भी रंगोली बनाते हुए नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने तितली, मकड़ी, चीते की भी तस्वीरें शेयर की हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा, “इस साल हमने अपने आम दोस्तों की जगह जंगल के दोस्तों के साथ समय बिताया। जंगल से एक शांत, सुकून भरी और बेहद खुशहाल दिवाली।”