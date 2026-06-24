बॉलीवुड में किसी फिल्म के रिलीज होते ही सबसे ज्यादा चर्चा उसकी कहानी, एक्टिंग या निर्देशन की नहीं, बल्कि उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की होने लगती है। ‘100 करोड़ क्लब’,’200 करोड़ क्लब’, ‘500 करोड़ क्लब’ जैसे शब्द अब फिल्म इंडस्ट्री की सफलता का पैमाना बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आंकड़े आखिर तय कैसे होते हैं?

क्या जो नंबर सोशल मीडिया और खबरों में दिखाए जाते हैं, वे पूरी तरह आधिकारिक होते हैं? आइए जानते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पूरी सच्चाई।

आखिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता क्या है?

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का मतलब है किसी फिल्म की टिकट बिक्री से हुई कमाई। हालांकि यहां भी कई तरह के आंकड़े होते हैं, जिन्हें अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं।

ग्रॉस कलेक्शन

यह वह कुल रकम होती है जो दर्शकों ने टिकट खरीदने के लिए खर्च की। इसमें जीएसटी (GST) और अन्य टैक्स भी शामिल होते हैं।

नेट कलेक्शन

ग्रॉस कलेक्शन से टैक्स हटाने के बाद जो रकम बचती है, उसे नेट कलेक्शन कहा जाता है। भारत में मीडिया रिपोर्ट्स में ज्यादातर इसी आंकड़े का इस्तेमाल किया जाता है।

शेयर

टिकट बिक्री से हुई कमाई का पूरा पैसा निर्माता के पास नहीं जाता। सिनेमाघर मालिक, वितरक (डिस्ट्रिब्यूटर) और निर्माता के बीच यह राशि बांटी जाती है। निर्माता या वितरक के हिस्से में आने वाली रकम को “शेयर” कहा जाता है।

100 करोड़ क्लब का जन्म कैसे हुआ?

2008 में रिलीज हुई ‘गजनी’ को बॉलीवुड की पहली फिल्म माना जाता है जिसने भारत में 100 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन पार किया। इसके बाद 100 करोड़ क्लब सफलता का नया पैमाना बन गया।

समय के साथ 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ और यहां तक कि 1000 करोड़ क्लब की चर्चा भी होने लगी। आज किसी बड़ी फिल्म की सफलता का आकलन अक्सर इन्हीं क्लबों के आधार पर किया जाता है।

फिल्मों के कलेक्शन के आंकड़े आते कहां से हैं?

यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है।

भारत में हॉलीवुड की तरह कोई एक केंद्रीय सरकारी संस्था नहीं है जो हर फिल्म का आधिकारिक बॉक्स ऑफिस डेटा जारी करे। ऐसे में आंकड़े कई स्रोतों से जुटाए जाते हैं।

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थिएटर चेन

देशभर के मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर टिकट बिक्री का डेटा रिकॉर्ड करते हैं।

डिस्ट्रीब्यूटर्स

फिल्म वितरक विभिन्न राज्यों और सर्किट्स से कमाई का डेटा इकट्ठा करते हैं।

ट्रेड एनालिस्ट

फिल्म व्यापार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ अलग-अलग स्रोतों से आंकड़े जुटाकर अनुमानित कलेक्शन जारी करते हैं।

प्रोडक्शन हाउस

कई बार निर्माता कंपनियां खुद भी आधिकारिक आंकड़े जारी करती हैं। हालांकि इन आंकड़ों को लेकर अक्सर बहस होती रहती है।

फिर आंकड़ों में अंतर क्यों होता है?

आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट किसी फिल्म का कलेक्शन 185 करोड़ बताती है तो दूसरी 191 करोड़। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग-अलग स्रोतों से डाटा मिलता है। ऐसे में अलग-अलग ट्रेड पोर्टल्स और मीडिया संस्थानों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉक्स ऑफिस आंकड़ों में अंतर होना आम बात है।

कई बार कुछ प्लेटफॉर्म एडवांस बुकिंग को शुरुआती कलेक्शन में शामिल कर लेते हैं, जबकि कुछ केवल वास्तविक टिकट बिक्री के आंकड़े गिनते हैं। इसके अलावा ग्रॉस और नेट कलेक्शन के बीच अंतर को लेकर भी भ्रम पैदा हो जाता है। रिलीज के शुरुआती दिनों में आने वाले नंबर अक्सर अनुमान पर आधारित होते हैं, जिन्हें बाद में सही और पूरी जानकारी मिलने पर अपडेट कर दिया जाता है। यही कारण है कि एक ही फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े अलग-अलग वेबसाइटों और ट्रेड रिपोर्ट्स में थोड़े-बहुत भिन्न दिखाई दे सकते हैं।

क्या 100 करोड़ क्लब हमेशा मुनाफे की गारंटी है?

बिल्कुल नहीं। यही बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मान लीजिए किसी फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपये है और उसने भारत में 120 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। ऐसे में वह 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के बावजूद घाटे का सौदा साबित हो सकती है।

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दूसरी तरफ 20 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म अगर 80 करोड़ कमा ले। यही वजह है कि किसी फिल्म की सफलता सिर्फ उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नहीं आंकी जाती। अगर किसी फिल्म ने 100 करोड़ रुपये कमा लिए हैं, तो यह जरूरी नहीं कि वह फायदे में भी हो। फिल्म की वास्तविक सफलता उसके कुल खर्च और कमाई के सभी स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें निर्माण लागत, प्रचार और मार्केटिंग पर हुआ खर्च, सिनेमाघरों से मिलने वाला थिएटर शेयर, डिजिटल और OTT राइट्स की बिक्री, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स और विदेशी बाजारों से होने वाली कमाई शामिल होती है। खासकर OTT के दौर में फिल्मों का बिजनेस मॉडल काफी बदल गया है। अब कई फिल्में सिनेमाघरों में औसत प्रदर्शन के बावजूद डिजिटल प्लेटफॉर्म, टीवी प्रसारण और अन्य अधिकारों की बिक्री से अच्छा मुनाफा कमा लेती हैं। ऐसे में आज किसी फिल्म की सफलता का आकलन केवल बॉक्स ऑफिस नंबरों से नहीं, बल्कि उसके पूरे राजस्व मॉडल को देखकर किया जाता है।

कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन के बावजूद OTT और अन्य अधिकारों की बिक्री से लाभ कमा लेती हैं। इसलिए आज सिर्फ थिएटर कलेक्शन देखकर किसी फिल्म की पूरी आर्थिक सफलता का अंदाजा लगाना सही नहीं माना जाता।

100 करोड़ या 200 करोड़ क्लब सुनने में भले ही किसी फिल्म की बड़ी उपलब्धि लगे, लेकिन ये आंकड़े सफलता की पूरी कहानी नहीं बताते। किसी फिल्म की वास्तविक स्थिति समझने के लिए उसके बजट, थिएटर शेयर, डिजिटल डील, विदेशी कमाई और निवेश पर रिटर्न को भी देखना जरूरी है। बॉक्स ऑफिस नंबर फिल्म की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण संकेत जरूर हैं, लेकिन किसी फिल्म की सफलता का अंतिम और एकमात्र पैमाना नहीं।